Santa Cruz Puede S.A.U. impulsa proyectos productivos que promueven el desarrollo local de las comunidades en cada rincón de la provincia. A siete meses de su creación, “Santa Cruz comienza a crecer y generar trabajo genuino” con un fuerte impulso en las economías regionales.

En este corto tiempo de existencia, “65 trabajadores” fueron incorporados a esta iniciativa y hoy cuentan con un “trabajo genuino y de calidad” en distintas comunidades de la provincia.

“Santa Cruz Produce” repasa uno por uno los proyectos productivos de Santa Cruz Puede S.A.U. Se trata de un antes y un después de la matriz productiva local de una provincia que posee antecedentes de peso en el desarrollo industrial de Argentina.

Así son los proyectos

En Puerto Santa Cruz se desarrolla el “proyecto avícola“: producción sustentable de huevos frescos santacruceños. Cuenta con dos galpones adaptados al clima, sala veterinaria y clasificación y empaque del producto con una capacidad para 2.000 gallinas ponedoras (raza Negra INTA), utilizando alimento de producción con al menos 15% de proteínas. El “bienestar animal” y la “economía circular” son los ejes que sustentan la actividad. La iniciativa apunta a una producción inicial de 1.000 aves y ascenderá escalonadamente a 1.000 más en seis meses, generando nuevas oportunidades laborales.

La administración, mantenimiento y servicios operativos del Parque Nacional Los Glaciares en El Calafate y El Chaltén es otro de los proyectos de Santa Cruz Puede S.A.U. Mediante el convenio con la Administración de Parques Nacionales (APN) -con vigencia inicial de 24 meses-, se fortalece la atención y seguridad de los visitantes, se mejora la infraestructura y servicios en el acceso, además de promover el turismo sustentable en los destinos más elegidos por los argentinos y extranjeros.

La “Planta de Alimento Balanceado” en Río Gallegos es una de las iniciativas más ambiciosas, que apunta a fortalecer la cadena ganadera con productos locales y menor costo logístico para bovinos, ovinos y caprinos. La producción anual estimada es de 2.880 toneladas para carne bovina, 720 toneladas para ovina (lana y carne) y 700 toneladas de harina balanceada para gallinas ponedoras. La planta -única en Santa Cruz- tendrá un galpón industrial, silos de acopio y la logística necesaria para camiones con tecnología de procesamiento automatizado de alta eficiencia para la producción de pellets.

Por otro lado, la “planta de procesamiento de pescado” en San Julián es articulada con la Municipalidad de esa ciudad, la Secretaría de Pesca y el Ministerio de Producción. Bajo el potencial pesquero de Santa Cruz, se profundiza la promoción del empleo y la articulación con cooperativas y pescadores artesanales.

Polo industrial patagónico

Enfrentando nuevos desafíos para el desarrollo industrial, Santa Cruz Puede S.A.U. impulsa una serie de proyectos dentro de su nuevo predio: el futuro “polo industrial patagónico“.

Además de la “Planta de Alimentos Balanceados”, se fabricarán y comercializarán “viviendas industrializadas“, una alternativa eficiente, sustentable y de bajo costo con materiales adaptables al clima. Habrá también una “fábrica de aberturas” duraderas y de alto rendimiento.

El predio de Santa Cruz Puede

Se planifica una “planta de harina de pescado” para cerrar el ciclo productivo de la “planta de procesamiento de pescado” en San Julián y generar un nuevo insumo nutricional.

El rubro textil se potenciará con el “lavadero de fibra de guanaco y lana ovina“. Se mejorará la calidad y el valor comercial de la fibra local. El sector forestal será impulsado con un “aserradero y derivados comestibles del ñire“, con la elaboración de productos de té, infusiones y aceites esenciales.

Recientemente se firmó un convenio con la empresa SIPSA para brindar servicios estratégicos relacionados con el transporte, servicios portuarios, tratamiento de residuos, entre otros. Se impulsan obras civiles, marítimas y la actividad industrial.

Finalmente, se creará una “fábrica de calzado de seguridad industrial” para brindar soluciones de seguridad, confort y durabilidad para los trabajadores, y la instalación de un “Laboratorio/Droguería de Nivel 1” para el abastecimiento y control de calidad de insumos farmacéuticos y sanitarios.

Sin detenerse en su objetivo de hacer crecer la producción santacruceña, Santa Cruz Puede S.A.U. evaluará nuevos proyectos orientados a diversificar la matriz productiva y generar más oportunidades. Invitando a emprendimientos e instituciones a contactarse a info@santacruz puede.com para recibir acompañamiento y asistencia técnica.

“Juntos seguimos construyendo una Santa Cruz que produce, crece y genera trabajo genuino”, finalizó Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede S.A.U.