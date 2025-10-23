Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo domingo, los chubutenses deberán concurrir a las urnas para elegir a dos diputados nacionales y, además, participar de un referéndum que definirá si se eliminan o no los fueros que protegen a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y a sindicalistas. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien defendió la medida como un paso decisivo “contra los privilegios del poder”.

“Tenemos una oportunidad histórica. Y la historia de la Argentina está llena de momentos bisagra donde los poderosos hacen lo imposible para mantener sus privilegios. Hoy está pasando en Chubut, está pasando con un sector de la Justicia, con un sector del sindicalismo, con un sector de la política”, expresó Torres durante una entrevista en el programa Sin Hilo, emitido por Canal 12.

Con su estilo directo, el mandatario fue más allá y lanzó una frase que encendió la polémica: “Para decirlo en criollo, los que están en contra de la eliminación de los fueros tienen el culo sucio, no hay otra explicación”. Torres explicó que la figura de los fueros nació “para proteger a las minorías en tiempos de guerra civil”, pero que en la actualidad “los utilizan los poderosos”. Según el gobernador, estos privilegios son “uno de los símbolos más claros de la impunidad en la provincia”.

“Hoy los fueros los tienen los poderosos, un sector privilegiado que, en gran parte, son responsables de haber chocado y fundido una provincia imposible de fundir”, remarcó.

Por otro lado, confiado en que la mayoría acompañará la propuesta, anticipó: “Voy a estar profundamente orgulloso de que podamos lograr, como pueblo, eliminar los fueros. Y les vamos a demostrar a esos que se creen los dueños de la provincia que los que verdaderamente tienen el poder en Chubut es el pueblo”.

Aunque evitó mencionar nombres directamente, Torres apuntó contra el juez Claudio Petris, ex presidente de la Asociación de Magistrados, y contra referentes del peronismo de Comodoro Rivadavia: “El que es el principal paladín en la defensa de los fueros, ahora nos damos cuenta que está más sucio que una papa. El de los diputados los defienden quienes tienen parientes que estafaron 600 familias choreándole la cuota de vivienda social. El candidato del kirchnerismo defiende los fueros y tiene dos condenas firmes de una causa, pero habla de persecución política. Parece que fuese Mandela, y son delincuentes”, expresó con dureza.

Torres también aprovechó para respaldar a los candidatos de su espacio, Ana Clara Romero y Gustavo Mena, quienes encabezan la lista de Despierta Chubut rumbo al Congreso Nacional: “Yo me siento orgulloso de tener candidatos como Ana Clara Romero y Gustavo Menna. Son personas probas, honestas. Son personas que van al Congreso y tienen algo para mostrar, que han legislado y tenido logros muy importantes”, destacó.

Además, diferenció su propuesta de la “grieta” que, según dijo, intentan imponer otros espacios: “En un momento donde veo que se tiran botellas, se tratan de gatos y se trompean, nosotros necesitamos legisladores serios que defiendan los intereses de la provincia, no que se dediquen a liberar a Cristina o a defender a Milei”.

El gobernador también salió al cruce de las críticas hacia la actual diputada Ana Clara Romero, acusada desde otros sectores políticos de haber acompañado proyectos del oficialismo nacional. “Es mentira”, respondió Torres, quien explicó que “a ella le endilgan la Ley de Bases, pero lo que logramos nosotros fue eliminar el precio sostén del barril y el capítulo de pesca que ponía en riesgo la soberanía en nuestros puertos. Eso se logró plantándose y negociando con responsabilidad”. Y agregó: “Mienten diciendo que Ana Clara votó en contra de los jubilados, cuando votó bien, a pedido de este gobernador. Votó a favor de los jubilados, con dictámenes de minoría bien hechos, para que no sea una cuestión demagógica solamente”.

En el tramo final de la entrevista, Torres volvió a apuntar contra los espacios nacionales que, según él, buscan polarizar la elección en la provincia. “Está claro que el gobierno se equivoca: están entongados con el kirchnerismo. En Chubut pasa eso”, afirmó. Incluso, sostuvo que en la provincia “el candidato del kirchnerismo y el candidato de La Libertad Avanza están entongados desde la campaña a gobernador y todos lo sabemos”.

“Hablan más entre ellos que con los propios. Esa es la verdadera casta que tenemos que romper”, concluyó el mandatario, en una semana marcada por fuertes cruces políticos y una consulta popular que podría marcar un antes y un después en la historia institucional de Chubut.