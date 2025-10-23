Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, convocada para las 10:00 de este jueves, finalmente no pudo desarrollarse por falta de quórum. El encuentro estaba previsto para abordar el proyecto de ley que busca restituir la figura del procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia, iniciativa conocida como la “Ley Sosa”.

La reunión fue presidida por la diputada Adriana Nieto, quien ocupa la vicepresidencia segunda del cuerpo, lo que confirma la ausencia del vicegobernador Fabián Leguizamón, titular natural del Legislativo. Según lo establecido en el artículo 14 del reglamento interno, y ante la falta del número necesario de legisladores, la sesión no pudo comenzar.

La reunión fue presidida por la diputada Adriana Nieto por la ausencia del vicegobernador Fabián Leguizamón. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ausencias clave y presencia opositora

En el recinto se encontraba la totalidad del bloque de Unión por la Patria, mientras que no se presentaron varios legisladores del oficialismo. Uno de los ausentes más mencionados fue el diputado Pedro Muñoz, quien había adelantado que iba a dar quórum para que se debatiera el proyecto.

Desde la oposición señalaron que algunos legisladores del oficialismo se encuentran en la zona norte de la provincia, en el marco de las actividades de cierre de campaña electoral previstas para esta noche, especialmente en la localidad de Pico Truncado.

Sólo los diputados del Bloque de Unión por la Patria asistieron a la sesión pero no lograron el quorum necesario. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Minuto de silencio por Nahuel Marcial

Antes de que se confirmara la suspensión, Adriana Nieto pidió un minuto de silencio en memoria de Nahuel Marcial, el joven de 18 años asesinado en Caleta Olivia, víctima de un disparo en la cabeza. Por el hecho está detenido Tomás Pratt, hijo de un colaborador del Sindicato de Petroleros Privados.

Durante la sesión fallida también se encontraba en el recinto un grupo de alumnos de una escuela de Puerto Santa Cruz, que habían asistido para presenciar el desarrollo legislativo.

Un grupo de estudiantes había concurrido a presenciar la sesión ordinaria. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.