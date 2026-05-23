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La ministra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger, se refirió al proyecto de ley de financiamiento impulsado por el Ejecutivo provincial y señaló que el Gobierno se encuentra incorporando al esquema original las obras planteadas por los intendentes de las distintas localidades.

Las declaraciones fueron realizadas a La Opinión Austral durante una rueda de prensa en el marco de la llegada de medicamentos al Hospital Regional Río Gallegos, donde la funcionaria también abordó aspectos vinculados al uso de recursos públicos, la reestructuración administrativa y la planificación de infraestructura provincial.

Diálogo con intendentes

Consultada sobre el avance del pedido de autorización legislativa para acceder a financiamiento, Elmiger explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones tanto con diputados como con jefes comunales para definir cuáles serán las obras prioritarias.

“Estamos incorporando las obras que los intendentes necesitan”, sostuvo la ministra al detallar que las demandas presentadas por cada municipio fueron sumadas a una base de datos ya existente, elaborada inicialmente por el Gobierno provincial.

Según indicó, el objetivo es avanzar en un esquema consensuado que permita establecer prioridades a partir de las necesidades relevadas en cada territorio.

“Los intendentes son quienes están más en territorio y conocen las necesidades reales de la ciudadanía”, expresó.

En ese sentido, adelantó que la intención oficial es acercar a la Legislatura el detalle definitivo de las obras seleccionadas cuando el proyecto sea tratado en comisión.

El listado original fue ampliado

María Belén Elmiger confirmó que el diálogo con los municipios modificó el listado inicial previsto por el Ejecutivo. La ministra explicó que durante las reuniones mantenidas con los jefes comunales surgieron planteos puntuales sobre obras que, en algunos casos, difieren de las evaluaciones técnicas preliminares realizadas por Provincia.

Indicó que esta instancia permitió ajustar prioridades y redefinir proyectos en función de las necesidades expuestas por cada localidad.

Obras vinculadas al agua y servicios esenciales

Entre los proyectos que forman parte del análisis, la ministra mencionó distintas obras relacionadas con infraestructura hídrica.

Enumeró el acueducto para Río Gallegos, ampliaciones de plantas de ósmosis para Puerto Deseado y Caleta Olivia, además de otras intervenciones vinculadas al sistema de captación y tratamiento de agua.

Con respecto al acueducto de Río Gallegos, Elmiger confirmó que la intención oficial es ejecutarla a través del mecanismo de financiamiento provincial. Cabe recordar que esa obra fue adjudicada en 2022 a través del Banco de Desarrollo FONPLATA por $ 6.461.528.168.

“La idea es sacarlo por la ley de financiamiento”, afirmó al descartar la posibilidad de reactivar fondos gestionados por Nación previamente previstos para ese proyecto.

Financiamiento para infraestructura provincial

La ministra remarcó que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados apunta exclusivamente a infraestructura.

Precisó que se trata de obras de corto, mediano y largo plazo y señaló que algunas de ellas no podrán concretarse en plazos inmediatos.

Según explicó, el criterio de selección responde a la necesidad de iniciar intervenciones estructurales en distintas localidades de Santa Cruz.

Además, sostuvo que el Gobierno también analiza alternativas para que municipios puedan acceder a herramientas de asistencia financiera, siempre destinadas a obras y no a gastos corrientes.

Opciones para municipios

En relación con la situación financiera municipal, Elmiger explicó que la Provincia mantiene conversaciones con distintas comunas para evaluar mecanismos de acompañamiento.

Entre las herramientas mencionó adelantos de coparticipación y asistencia del Tesoro provincial, sujeto al análisis particular de cada municipio y de su capacidad de devolución.

“Cada intendente tiene que sentarse con los funcionarios del Gobierno provincial y los equipos técnicos para establecer las condiciones”, indicó.

“Ahora la recaudación por coparticipación viene en alza para ellos, así que tienen por ahí un poco más de posibilidades. Ya estamos en conversaciones con Caleta Olivia y otros municipios en ese sentido”

Y en cuanto a la posibilidad de que tomen nueva deuda,q eu requiera la aprobación de una ordenanza, la ministra de Gobierno de Claudio Vidal consideró que “si el objetivo es el mismo que tenemos nosotros, o sea, está clara claro que si los municipios quieren acceder a cualquier tema de deuda va a tener que ser para obras, infraestructura, no puede ser para gastos corrientes porque las condiciones tienen que ser las mismas con las que nosotros tomamos ese financiamiento. Entonces, en ese sentido yo no lo veo mal, pero sí creo que cada uno uno de los intendentes tiene que sentarse con los funcionarios del gobierno provincial y los equipos técnicos del gobierno provincial para tomar esa decisión y establecer qué le van a hacer las condiciones”.

Medicamentos, ahorro y control de recursos

Durante la conferencia, la ministra también destacó la llegada de medicamentos al Hospital Regional Río Gallegos como parte de una distribución escalonada para hospitales de toda la provincia.

La compra centralizada por más de 350 tipos de fármacos para a los 14 hospitales públicos de Santa Cruz y permitirá, según el Ministerio de Salud, un ahorro cercano a los $12.300 millones respecto al sistema anterior. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPIINIÓN AUSTRAL.

Explicó que el sistema incorpora un software de control de stock para garantizar trazabilidad de medicamentos e insumos y optimizar la distribución según la demanda de cada centro de salud.

En paralelo, mencionó medidas orientadas a reducir gastos, entre ellas la reestructuración orgánica de ministerios y la reducción de cargos políticos.

También señaló avances en compras centralizadas de insumos y módulos alimentarios, con mecanismos de control administrativo más exhaustivos.

Equipamiento hospitalario y obras sanitarias

La ministra indicó que la Provincia trabaja además en licitaciones para adquirir descartables e insumos hospitalarios y en la incorporación de equipamiento para hospitales modulares y otros centros sanitarios.

El camión llegó del barrio de Pompeya. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sostuvo que las acciones forman parte de una planificación integral vinculada a infraestructura y fortalecimiento del sistema de salud.