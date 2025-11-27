Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La audiencia de conciliación obligatoria entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) celebrada este jueves 27 de noviembre en Río Gallegos terminó sin avances concretos y profundizó el enfrentamiento entre las partes, que intercambiaron duros cuestionamientos sobre la falta de respuestas oficiales, el uso de la conciliación obligatoria como mecanismo dilatorio y los descuentos por medidas de fuerza.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde participaron representantes de la cartera laboral, del CPE y de la conducción provincial del gremio.

Un clima de tensión desde el inicio

Desde el comienzo de la audiencia, el CPE explicó que la presidenta del organismo no pudo asistir por encontrarse fuera de la provincia. El Consejo expresó que continúa trabajando en mesas de subcomisión laboral junto a otros gremios y propuso continuar ese esquema la próxima semana.

Sin embargo, ADOSAC rechazó la falta de respuestas concretas y manifestó su disconformidad con el funcionamiento de la conciliación obligatoria. El sindicato insistió en que el ámbito adecuado para resolver los reclamos es la paritaria y cuestionó lo que considera una “dilación” del Ejecutivo para evitar avances en materia salarial y laboral.

Jubilaciones, discriminación y malestar

Uno de los puntos más conflictivos fue la situación previsional: el gremio denunció que, en algunas direcciones de nivel, se estaría restringiendo el acceso a la jubilación de docentes por supuestas “irregularidades” vinculadas a compañeros en tareas pasivas o con dedicación exclusiva.

ADOSAC consideró este argumento como “inadmisible y falso”. También cuestionó declaraciones atribuidas a la presidenta del CPE, a quien acusó de instalar mediáticamente que el gremio “promueve la discriminación”. ADOSAC calificó estas afirmaciones como “inaceptables” y defendió que el docente es uno de los actores que más trabaja por la inclusión en las escuelas.

Descuentos por paro: el punto de mayor conflicto

El Consejo Provincial de Educación confirmó que los descuentos por los días de huelga se aplicarán sobre las jornadas en que se realizaron medidas de fuerza en octubre. Esta confirmación generó la reacción inmediata del gremio, que acusó al Gobierno de “romper la paz social” y de adoptar una “medida sancionatoria, coercitiva y punitiva” contra los docentes que ejercieron su legítimo derecho a la huelga.

ADOSAC sostuvo que los descuentos significan “un golpe duro a la economía de las familias” docentes y adelantó que la respuesta será evaluada por los órganos internos del sindicato.

Acusaciones de dilación y advertencias gremiales

En repetidas oportunidades, ADOSAC afirmó que el Gobierno usa la conciliación obligatoria como un mecanismo para postergar de manera indefinida la resolución de los reclamos. Denunció que la audiencia de este jueves se transformó en “una farsa”, ya que incluso se habría intentado fusionar dos reuniones previas, lo que el sindicato consideró una maniobra para evitar el debate específico de cada punto.

El gremio pidió que el Ejecutivo defina una fecha urgente para discutir los salarios de 2026 en el mes de diciembre y reclamó garantías para la estabilidad laboral de los docentes, señalando que el Gobierno aún no cumplió compromisos públicos vinculados al resguardo de los puestos de trabajo.

Respuesta y nueva convocatoria

Al cierre de la audiencia, el funcionario actuante del Ministerio de Trabajo exhortó a las partes a mantener los encuentros necesarios “en pos de preservar la paz social”.

Quedó fijada una reunión de subcomisión laboral para el jueves 4 de diciembre a las 8:00 en la sede ministerial. Además, se convocó a una nueva audiencia de conciliación obligatoria para el martes 9 de diciembre a las 13:00.