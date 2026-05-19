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Tras la disposición oficial, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XVI dejó sin efecto el paro previsto para esta semana, mientras crece la expectativa por la postura que adoptará la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC).

La resolución fue emitida por la Dirección General de Conflictos Colectivos e Individuales y lleva la firma del secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. En el documento se señala que la medida fue adoptada “a fin de mantener la paz social”, en el marco de la Ley Provincial N° 2450 de Procedimiento Administrativo en lo Laboral.

Convocan a una audiencia para avanzar en el diálogo

La conciliación obligatoria establece además una audiencia entre el Gobierno provincial y los gremios docentes para el viernes 22 de mayo a las 10:00 horas.

El encuentro se desarrollará en las oficinas de la autoridad laboral, ubicadas en Perito Moreno N° 41 de Río Gallegos, y tendrá como objetivo intentar destrabar el conflicto que atraviesa el sistema educativo santacruceño.

Desde el Ministerio de Trabajo intimaron a las partes al “cese inmediato de las medidas adoptadas”, en referencia a los paros y acciones gremiales impulsadas en reclamo de mejoras salariales y laborales.

AMET suspendió las medidas de fuerza

Luego de conocerse la conciliación obligatoria, AMET comunicó oficialmente que suspenderá el paro docente que había sido convocado para los días martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de mayo.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que acatará la disposición mientras se desarrollen las instancias de negociación con el Ejecutivo provincial.

“Siempre estaremos predispuestos al diálogo genuino, en busca de llegar a un acuerdo con el Gobierno que beneficie a todo el sector docente”, expresó la Comisión Directiva de AMET.

La decisión implica que los docentes nucleados en ese sindicato deberán retomar sus actividades habituales en escuelas técnicas y otras instituciones educativas donde el gremio tiene representación.

ADOSAC

En paralelo, el Gobierno provincial notificó formalmente a ADOSAC sobre la conciliación obligatoria dictada de oficio por la cartera laboral.

La cédula fue recepcionada durante la tarde del lunes 18 de mayo y dejó constancia de que el gremio quedó debidamente notificado de la medida.

Hasta el momento, no hubo una definición oficial por parte de ADOSAC respecto al acatamiento de la conciliación obligatoria, por lo que la atención está puesta en la postura que adoptará el sindicato en las próximas horas.

Vigilia

En medio del conflicto, el gremio docente convocó para este miércoles 20 de mayo a una “vigilia provincial docente” sobre la Ruta Nacional N° 3, en el sector de Acceso Norte de Caleta Olivia, pasando la estación de servicio YPF.

La actividad se desarrollará entre las 6:00 y las 14:00 horas e incluirá volanteada y una olla popular. Desde la organización señalaron que la medida busca “visibilizar la lucha de toda la comunidad educativa” y reclamar la apertura urgente de paritarias, la devolución de los descuentos salariales y un incremento salarial para el sector. Además, convocaron a las distintas escuelas a sumarse a la jornada bajo la consigna de defender la educación pública y condiciones laborales dignas para los trabajadores de la educación.