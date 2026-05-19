Con expectativas renovadas, mejores condiciones operativas y un escenario menos conflictivo que el año pasado, Santa Cruz se prepara para el inicio de una nueva temporada de langostino. El Gobierno provincial apuesta fuerte a recuperar movimiento en los puertos santacruceños y confía en que la combinación de mayor biomasa, acuerdos entre gremios y empresas e inversiones en infraestructura permita mejorar la actividad económica en distintas localidades costeras.

Así lo expresó el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko, durante una entrevista con LU12 AM680, donde brindó detalles sobre el comienzo de la prospección de langostino prevista para el próximo 22 de mayo y analizó el panorama general de la industria pesquera.

“Lo que hoy puedo decir es que con respecto a la temporada pasada hay mucha biomasa, hay mucha cantidad de langostinos y eso va a generar una muy buena temporada”, sostuvo el funcionario, marcando uno de los datos más esperados por el sector.

La prospección comenzará en distintas áreas de aguas nacionales. Según explicó Klimenko, se abrirán sectores tanto en la zona norte como en el sur del litoral marítimo patagónico. Una de las áreas estará ubicada “a la altura de San Antonio Este, un poquito más al sur del paralelo 41”, mientras que otras dos zonas estarán localizadas “entre Puerto Deseado y Caleta Olivia”.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, junto a Nadia Ricci, ministra de la Producción; y Pedro Luxen, jefe de Gabinete, en una de las últimas reuniones con gremios y empresarios del sector pesquero.

El operativo permitirá determinar el volumen de langostino disponible, su tamaño y la presencia de fauna acompañante, especialmente merluza, debido a que se trata de una zona de veda donde la especie se reproduce.

“Ahí se va a prospectar, se va a ver qué talla de langostino hay y si hay fauna acompañante como merluza. Dependiendo de lo que se encuentre, después se abren las diferentes áreas para la pesca comercial”, explicó.

La expectativa del Gobierno provincial es que la actividad tenga impacto directo en los puertos santacruceños, especialmente en Puerto Deseado y Caleta Paula. Klimenko reveló que varias empresas ya manifestaron su intención de operar en la provincia durante esta temporada.

“Hemos tenido reuniones con grupos empresarios que operan en Deseado y prometieron que esta temporada, si el recurso está como se dice que va a estar, van a operar en los puertos santacruceños”, afirmó.

El funcionario destacó además que el acuerdo alcanzado recientemente entre gremios y cámaras empresarias destrabó buena parte de la incertidumbre que había afectado al sector durante el año pasado.

“Gracias a Dios los gremios y los empresarios llegaron a un acuerdo la semana pasada. Esto es un buen augurio y por eso se inicia la prospección”, indicó.

Klimenko recordó que en 2025 la actividad comenzó mucho más tarde, cuando el recurso ya se encontraba alejado de los puertos santacruceños, perjudicando la competitividad local frente a Chubut.

“El año pasado era agosto y normalmente en esa época la marca del langostino está mucho más al norte. Entonces esto es muy positivo para nosotros”, remarcó.

El secretario también explicó por qué los puertos de Chubut suelen tener ventajas competitivas frente a Santa Cruz. Según señaló, se trata principalmente de una cuestión biológica y geográfica vinculada al comportamiento del langostino.

“La mayor reproducción y crecimiento se genera en el golfo y después el langostino empieza a subir. Comercialmente las tallas más grandes se encuentran frente al área de Puerto Madryn y Rawson”, explicó.

A eso se suma la denominada “pesca olímpica”, un sistema donde los barcos compiten intensamente por llegar primero a las zonas de captura.

“Cuando tienen que hacer grandes distancias, los buques no son competitivos económicamente. Es una carrera: cuanto más rápido pescan, más producen”, señaló.

Pese a esas dificultades históricas, el Gobierno provincial sostiene que hoy Santa Cruz ofrece ventajas importantes para atraer operaciones pesqueras. Klimenko destacó especialmente las obras en infraestructura portuaria, el ordenamiento operativo y los costos.

“Dentro del caladero argentino, los puertos santacruceños son los más baratos económicamente”, aseguró.

También valoró el clima laboral alcanzado en los últimos meses. “Los gremios han trabajado con mucha responsabilidad y no ha habido conflictos. Las condiciones están dadas para que sea una buena temporada”, afirmó.

Uno de los cambios que la Provincia busca consolidar tiene que ver con el fortalecimiento de los controles y la fiscalización pesquera. Klimenko confirmó que desde hace semanas se realizan controles diarios en Caleta Paula y Caleta Olivia.

“Todos los días se está haciendo control de pesaje y de cajones de merluza fresca”, detalló.

Incluso reconoció que anteriormente esos controles eran escasos. “Muy rara vez se hacía. Ahora creemos que la fiscalización es lo que tenemos que hacer”, admitió.

En paralelo, la Provincia avanzó en capacitaciones junto al INIDEP para formar observadores que participarán de las campañas de prospección a bordo de los barcos.

“Los buques que van a hacer la prospección desde Santa Cruz van a llevar observadores de la provincia”, explicó.

Además del langostino, el Gobierno provincial trabaja en otros proyectos vinculados a la actividad pesquera y acuícola. Entre ellos aparece el desarrollo experimental de sardina fueguina en Puerto San Julián y un esquema de “cuotificación” de merluza social destinado a garantizar continuidad laboral en plantas procesadoras.

Según explicó Klimenko, la idea es avanzar hacia un modelo más industrial y de largo plazo, donde las empresas tengan previsibilidad y obligación de descargar materia prima en puertos santacruceños para sostener empleo local.

“Estamos buscando continuidad laboral, trabajo genuino en tierra y valor agregado”, afirmó.

En ese contexto, Puerto Deseado continúa siendo el principal polo operativo, aunque la Provincia busca ampliar la actividad hacia otros puertos como San Julián, Caleta Olivia y Punta Quilla.

El Puerto de Punta Quilla puede transformarse en un enclave fundamental en el transporte marítimo de la Patagonia más austral.

“Estamos empezando nuevamente a reactivar la posibilidad de que vayan buques fresqueros o cajoneros a descargar en Puerto Deseado”, señaló.

Acuicultura

Finalmente, Klimenko también habló sobre el potencial de la acuicultura en Santa Cruz y confirmó que existen empresas interesadas en invertir en sistemas cerrados de producción.

“El tema de la acuicultura es el futuro, es lo que se viene. La provincia está abierta a nuevas inversiones”, aseguró.

Si bien aclaró que aún no existen emprendimientos activos de gran escala en Santa Cruz, reveló que hay consultas avanzadas para desarrollar sistemas RAS, un modelo de producción cerrada que evita impactos ambientales como los registrados en otras regiones.

“Yo creo que en poco tiempo vamos a tener novedades con respecto a eso también”, concluyó.

Con mejores perspectivas biológicas, acuerdos laborales y una estrategia que combina infraestructura, control y producción, Santa Cruz busca posicionarse nuevamente como uno de los actores fuertes del mapa pesquero patagónico. El desafío ahora será transformar las expectativas en movimiento real en los muelles y en más empleo para las localidades costeras.