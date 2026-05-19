La titular de la cartera productiva señaló que, una de las principales noticias para el sector es que la temporada comienza en un escenario distinto al registrado el año pasado, evitando conflictos nacionales que habían generado incertidumbre y dificultades para el normal desarrollo de la actividad.

Esta semana, y ya a pocos días de iniciarse, Ricci dijo a LU14 que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ya definió el cronograma previo al comienzo formal de la temporada. La inscripción de embarcaciones permanecerá abierta hasta el día 20 , y el 26 de mayo iniciará la etapa de prospección , procedimiento técnico que se extiende durante cuatro días, y permite evaluar las condiciones biológicas del recurso, antes de habilitar el inicio de la zafra.

En diálogo con Radio Provincia , la funcionaria provincial ratificó una fecha que había anticipado a principios de mes con Radio LU12 AM680 : la fecha de prospección, que será el 26 de mayo. “Tenemos empresas interesadas en hacer esta prospección y seguramente las primeras mareas van a ir a Puerto Deseado”, había recalcado en aquella oportunidad, en su visita a los estudios de la “Decana de la Patagonia”.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci , se refirió al inicio de una nueva temporada de langostino y destacó las perspectivas favorables para la actividad pesquera, uno de los sectores estratégicos para el movimiento económico y laboral de distintas localidades santacruceñas.

Cabe mencionar que la primera semana de mayo, la propia Ricci -junto a otros funcionarios provinciales- encabezó una reunión en Casa de Gobierno junto a empresas y municipios de cara al inicio de la prospección del langostino.

En ese marco, se abordaron distintos aspectos vinculados a la temporada, la situación de Puerto Deseado, las descargas en puertos santacruceños y los planteos que la provincia viene realizando ante el Consejo Federal Pesquero.

Mesa de trabajo del Gobierno junto a representantes gremiales, empresas pesqueras, intendentes y legisladores provinciales.

En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Pesca se detallaron las gestiones impulsadas por Santa Cruz vinculadas a la apertura de zonas, la prospección prevista y el futuro esquema de cuotificación del langostino.

30 embarcaciones participarán en la prospección

Asimismo, desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, informaron que ya son 30 las embarcaciones inscriptas para participar de la prospección correspondiente a esta temporada, con una importante participación de la flota con asiento en Puerto Deseado, y también de buques fresqueros vinculados al Puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, consolidando una fuerte presencia operativa de la provincia en el inicio de la actividad.

Estos resultados se enmarcan en el trabajo articulado que viene desarrollando la cartera pesquera provincial, a través de reuniones mantenidas con empresas y distintos actores del sector, con el objetivo de generar previsibilidad y acompañar las condiciones necesarias para el desarrollo de la temporada, recalcaron desde el Gobierno.

Primera etapa de la zafra

Ricci explicó, además, que la primera etapa de la zafra resulta estratégica para Santa Cruz debido a que, durante ese período, el recurso se encuentra frente a las costas provinciales, permitiendo que gran parte de las descargas se realicen en puertos santacruceños, y generando un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad económica.

Durante la entrevista, también indicó que las tareas de prospección permiten evaluar distintos parámetros vinculados al estado del recurso, no sólo respecto al tamaño del langostino, sino también a condiciones biológicas necesarias para el desarrollo sustentable de la actividad.

Según expresó, los informes técnicos actuales permiten proyectar un escenario favorable para la temporada, aunque remarcó la necesidad de continuar generando previsibilidad y acuerdos, que permitan brindar certezas a todos los actores involucrados. Además, la ministra sostuvo la importancia de fortalecer la participación de trabajadores santacruceños dentro de la actividad pesquera, y avanzar en mayores oportunidades laborales para el sector.