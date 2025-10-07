Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz realizó una sesión extraordinaria secreta en la que quedaron designados los dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia: Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega. Con su incorporación, el alto tribunal alcanza los nueve miembros previstos en la ley que amplió su integración.

El diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, confirmó a La Opinión Austral que “finalizamos la sesión secreta, se avanzó con la votación de las dos ternas, resultando electos el juez Contreras y el juez De La Vega. Serán nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia”.

De esta forma, se completa el proceso iniciado semanas atrás con la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, quienes ya juraron ante el entonces presidente del TSJ, Daniel Mariani, en medio de una fuerte interna judicial que derivó en su posterior remoción por parte de cuatro vocales que desconocieron esa jura.

El diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Sebastián Aberastain. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Aberastain defendió la decisión y remarcó que el oficialismo actuó en línea con un compromiso asumido con la sociedad: “Cumplimos con lo que entendemos que la sociedad nos demandó: trabajar en una justicia más transparente y más expeditiva. Lo hacemos desde la convicción de que este es el camino para mejorar el servicio de justicia y acercarlo a la sociedad”.

La incógnita ahora pasa por el acto de jura de los nuevos integrantes. El diputado señaló que “será como con los últimos dos vocales nombrados anteriormente”, aunque persiste la tensión respecto de la validez de la ceremonia y la autoridad que debe tomar juramento, ya que los cuatro vocales que desconocieron la asunción de Acevedo y González Nora designaron a Reneé Fernández como nueva presidenta del Tribunal.

El tratamiento de la reincorporación de Eduardo Sosa como procurador, por su parte, quedó reservado para el trabajo en comisiones y no fue parte de la sesión secreta.