“Un ataque directo”
Desde ADOSAC sostuvieron que la suspensión del diálogo representa “un ataque directo” a la representación gremial y una profundización del conflicto que lleva meses sin resolución. Así lo marcó en su entrevista del jueves con Radio LU12 AM680, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá indicó que están muy movilizados “después de tres semanas donde estuvimos tratando de que la actitud del gobierno fuera decirnos ‘podemos negociar sin medidas de fuerza’”, pero “los resultados no han sido satisfactorios porque no se ha dado una solución al tema salarial, ni tampoco a ninguno de los temas laborales que estaban en discusión, salvo el hecho que han devuelto los días de paro que habían descontado”.
Cuándo será la paritaria
De no mediar cambios en los próximos días, la paritaria salarial con los gremios docentes de Santa Cruz está prevista para el 17 de noviembre. Así fue informado en uno de los últimos encuentros entre las partes, a fines de septiembre.
En dicho encuentro, el Ejecutivo propuso adelantar la fecha de la discusión salarial –acordada para diciembre– a un mes antes, situación que desde ADOSAC señalaron fue “un poco mejor” que la fecha que estaba estipulada, pero que “sigue estando lejos de nuestras necesidades”.
En esa reunión, además, el Gobierno Provincial se comprometió a la devolución de los descuentos por días de paro.
