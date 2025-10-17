El conflicto docente sigue escalando en Santa Cruz. Luego de algunas jornadas sin medidas de fuerza, el gremio mayoritario de docentes cumplió esta semana con un paro de 72 horas, que incluyó en el último día un corte de lucha, en reclamo salarial

Este viernes, tal como anticipara La Opinión Austral, se realizó un nuevo congreso provincial en el que ADOSAC decidió convocar a un nuevo paro, también por 72 horas, para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre.

“Esta medida de fuerza incluirá la realización de la Tercer Marcha Provincial Docente, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre en la ciudad de Río Gallegos”, agregaron en un comunicado difundido este viernes por la tarde.

Y agregaron: “ADOSAC recuerda que esta decisión se toma luego de que el Gobierno Provincial suspendiera de manera unilateral la subcomisión laboral el pasado jueves 16 de octubre, demostrando una falta de voluntad política para resolver el conflicto que afecta a la educación en Santa Cruz.

ADOSAC insiste en la necesidad urgente de una recomposición salarial que garantice un sueldo acorde a la Canasta Básica para todos los trabajadores de la educación”.