Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Adosac: corte de ruta y amenaza de paro

Juicio político: Fernando Basanta aceptó la suspensión de diputados como vocal

Legislatura: quiénes son los integrantes de la sala acusadora y la sala juzgadora

Presencia: judiciales acompañaron a trabajadores y piden “respeto institucional”

Chile busca un helicóptero con cuatro tripulantes en los hielos continentales

Orgullo santacruceño: “Leo” Luna, la figura de la Séptima de River, en Radio LU12 AM680

Fútbol: el “Lobo Petrolero”, último campeón de la Liga Sur, listo para el Regional Amateur

Doble tragedia: un hombre y su exesposa murieron con pocas horas de diferencia

Santa Cruz Puede puso en marcha el proyecto avícola

Nadia Ricci: “Es un ejemplo de la nueva etapa productiva que vive la provincia”

Arrancó el 1º Foro de Mujeres Mineras en Puerto San Julián