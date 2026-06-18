Conflicto Policial: el Gobierno de Santa Cruz presentó nueve propuestas salariales y ratificó que continuará con el diálogo En el marco de la negociación por los salarios de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, el Ejecutivo provincial informó que reformuló en nueve oportunidades sus ofertas desde el inicio de la Mesa del Salario. La próxima reunión entre las partes fue fijada para el martes 23 de junio, con el objetivo de continuar analizando alternativas de recomposición para el personal policial y penitenciario.

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El Gobierno de Santa Cruz informó que ya presentó nueve propuestas salariales en el marco del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y ratificó que continuará participando de las instancias de diálogo abiertas con representantes de los trabajadores, retirados y pensionados del sector.

La definición se produjo luego de una serie de encuentros desarrollados durante junio, en los que el Ejecutivo provincial fue reformulando sus ofertas salariales con el objetivo de acercar posiciones con los distintos sectores que integran la mesa de negociación.

Las reuniones se realizaron los días 10, 12 y 17 de junio, mientras que la continuidad de las conversaciones quedó establecida para el próximo martes 23 de junio.

Desde el Gobierno señalaron que las nueve propuestas presentadas incorporaron modificaciones, actualizaciones y nuevas herramientas de recomposición salarial a partir de los planteos formulados durante las negociaciones por parte de la Asociación Civil Policial, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) y el Centro de Retirados y Pensionados.

Nueve propuestas en el Consejo del Salario

Según informó el Ejecutivo provincial, desde la apertura formal de la Mesa del Salario se avanzó en distintas alternativas destinadas a mejorar los ingresos del personal policial y penitenciario.

Las propuestas fueron modificándose a medida que avanzaron las reuniones, incorporando observaciones realizadas por los representantes de los distintos sectores.

No obstante, cada una de las ofertas presentadas por el Gobierno fue rechazada por las entidades participantes, que mantuvieron sus planteos respecto de la recomposición salarial requerida para el sector.

En ese contexto, el Gobierno sostuvo que continuará trabajando en nuevas alternativas que permitan acercar posiciones sin afectar el equilibrio de las cuentas provinciales.

Los planteos realizados por los sectores participantes

De acuerdo con la información oficial, entre los pedidos formulados durante las reuniones figuró la solicitud de elevar el valor punto a 4.400 pesos.

Posteriormente, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria presentó una contrapropuesta que establecía un valor punto de 6.839 pesos.

Desde el Ejecutivo señalaron que esos requerimientos representan incrementos superiores al 230% respecto de los valores actualmente vigentes y sostuvieron que esos porcentajes exceden las posibilidades financieras actuales de la provincia.

En ese sentido, el Gobierno indicó que la negociación se desarrolla en un contexto económico y financiero que obliga a compatibilizar los pedidos salariales con el sostenimiento de los compromisos del Estado provincial.

La postura del Ministerio de Economía

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, se refirió al proceso de negociación y explicó los criterios adoptados por el Ejecutivo durante las conversaciones.

“Presentamos nueve propuestas distintas porque entendemos la importancia de mejorar los ingresos del personal de seguridad. Pero también tenemos la responsabilidad de cuidar las finanzas provinciales y garantizar que cada compromiso que asumimos pueda cumplirse. No podemos ofrecer aumentos que después resulten imposibles de pagar”, expresó el funcionario.

Desde la cartera económica remarcaron que la política salarial impulsada por el Gobierno busca combinar recomposición de ingresos con sostenibilidad financiera.

El pedido de los retirados y las categorías iniciales

Uno de los planteos realizados durante las reuniones fue presentado por representantes del sector de retirados y pensionados.

Según detalló el Gobierno, ese sector solicitó que las categorías iniciales de las fuerzas de seguridad lograran ubicarse por encima de la línea de pobreza correspondiente a la región patagónica.

El Ejecutivo aseguró que ese criterio fue incorporado a las sucesivas propuestas salariales y que constituyó uno de los ejes considerados en las últimas ofertas formuladas dentro del Consejo del Salario.

Las actas de negociación reflejan, de acuerdo con la información oficial, que las reformulaciones realizadas tuvieron entre sus objetivos fortalecer los ingresos de los grados iniciales de la estructura policial y penitenciaria.

Desde el Gobierno indicaron que las modificaciones buscaron brindar una respuesta a quienes perciben los salarios más bajos dentro de las fuerzas de seguridad, aunque las propuestas también fueron rechazadas por los representantes sectoriales.

Nueva reunión prevista para el 23 de junio

Pese a que hasta el momento no se alcanzó un acuerdo entre las partes, el Gobierno provincial confirmó la continuidad de las conversaciones. Durante el último encuentro realizado ayer miércoles el 17 de junio se resolvió convocar a una nueva reunión para el próximo martes 23 de junio.

El objetivo será continuar evaluando variables salariales y herramientas que permitan avanzar en una propuesta consensuada entre el Ejecutivo y los distintos sectores representados en la mesa.

Desde el Gobierno reiteraron que mantendrán abiertas las instancias de diálogo y que seguirán trabajando en alternativas de recomposición para el personal policial y penitenciario.

Asimismo, ratificaron que la negociación continuará desarrollándose dentro del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, ámbito en el que se vienen discutiendo las condiciones salariales del sector desde el inicio de junio.