Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del programa “EduActiva”, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz como una política pública que promueve el deporte, la actividad física y la recreación, se desarrolló en Caleta Olivia el Congreso Provincial de Educación Física, con una convocatoria masiva y la presencia de disertantes de reconocida trayectoria nacional e internacional.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó que el programa “es una decisión de Estado que propone más educación, más juego, más movimiento y más comunidad”. Asimismo, se indicó que el evento contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

En esta línea, señaló que la iniciativa busca “fortalecer la alfabetización motriz y el desarrollo integral de la población a través del trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los municipios, en una tarea articulada que impulsa la participación activa de toda la comunidad”.

Jornadas

El congreso contó con el acompañamiento y colaboración activa del Municipio de Caleta Olivia, a cargo del intendente Pablo Carrizo. El funcionario -según lo informado desde el Estado provincial- participó en la organización y logística del evento, consolidando el vínculo entre el gobierno provincial y local en materia educativa y deportiva.

Durante las jornadas disertaron referentes de nivel internacional:

Doc. Nahuel Luengo, Msc. Leandro Carbone, Mg. Horacio Anselmi, Lic. Iván Fernández, Lic. Mario Di Santo, Lic. Walter Luis Dzurowcin, Lic. José Rodolfo Olivetto, Lic. Gastón García y Lic. Carlos Getzelevich.

“El encuentro superó las expectativas iniciales: comenzó con 440 inscriptos y alcanzó los 500 participantes, lo que evidencia la gran demanda de formación y capacitación por parte de docentes, entrenadores y profesionales del área en toda la provincia”, se indicó.

El acto de apertura se concretó a las 9:00 de este sábado y tuvo lugar en el gimnasio municipal “Pancho” Cerda de aquella ciudad.

En otro orden, Rasgido recordó que EduActiva comenzó hace un mes en El Calafate y luego se extendió a Río Gallegos, donde más de 600 alumnos de tercer grado participaron de una jornada de educación física y recreación. Ahora, la iniciativa llega a la zona norte con este Congreso, que reúne a docentes, entrenadores y miembros de la comunidad educativa en un espacio de intercambio y aprendizaje.

Agradeció a todos los presentes por dedicar tiempo a capacitarse, destacando que su compromiso va más allá de lo individual, ya que cada participante busca trasladar lo aprendido a sus escuelas, clubes y espacios comunitarios. “La formación es clave, y la educación sigue siendo nuestro principal camino”, remarcó la presidenta del CPE.

Finalmente, subrayó que el programa EduActiva promueve la consigna “Más educación, más juego y movimiento, más comunidad”, con el objetivo de superar los límites del aula y construir una provincia que aprende, se mueve y crece en comunidad.

Finalmente, desde el Consejo Provincial de Educación, se indicó que “el programa Educativa continúa consolidándose como una propuesta de alcance provincial que articula educación, deporte y comunidad, potenciando el uso de los espacios escolares y municipales para la actividad física, la recreación y el aprendizaje en movimiento.