En el marco del programa “EduActiva”, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz como una política pública que promueve el deporte, la actividad física y la recreación, se desarrolló en Caleta Olivia el Congreso Provincial de Educación Física, con una convocatoria masiva y la presencia de disertantes de reconocida trayectoria nacional e internacional.
La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó que el programa “es una decisión de Estado que propone más educación, más juego, más movimiento y más comunidad”. Asimismo, se indicó que el evento contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz.
En esta línea, señaló que la iniciativa busca “fortalecer la alfabetización motriz y el desarrollo integral de la población a través del trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los municipios, en una tarea articulada que impulsa la participación activa de toda la comunidad”.
Jornadas
El congreso contó con el acompañamiento y colaboración activa del Municipio de Caleta Olivia, a cargo del intendente Pablo Carrizo. El funcionario -según lo informado desde el Estado provincial- participó en la organización y logística del evento, consolidando el vínculo entre el gobierno provincial y local en materia educativa y deportiva.
Durante las jornadas disertaron referentes de nivel internacional:
Doc. Nahuel Luengo, Msc. Leandro Carbone, Mg. Horacio Anselmi, Lic. Iván Fernández, Lic. Mario Di Santo, Lic. Walter Luis Dzurowcin, Lic. José Rodolfo Olivetto, Lic. Gastón García y Lic. Carlos Getzelevich.
“El encuentro superó las expectativas iniciales: comenzó con 440 inscriptos y alcanzó los 500 participantes, lo que evidencia la gran demanda de formación y capacitación por parte de docentes, entrenadores y profesionales del área en toda la provincia”, se indicó.
El acto de apertura se concretó a las 9:00 de este sábado y tuvo lugar en el gimnasio municipal “Pancho” Cerda de aquella ciudad.
En otro orden, Rasgido recordó que EduActiva comenzó hace un mes en El Calafate y luego se extendió a Río Gallegos, donde más de 600 alumnos de tercer grado participaron de una jornada de educación física y recreación. Ahora, la iniciativa llega a la zona norte con este Congreso, que reúne a docentes, entrenadores y miembros de la comunidad educativa en un espacio de intercambio y aprendizaje.
Agradeció a todos los presentes por dedicar tiempo a capacitarse, destacando que su compromiso va más allá de lo individual, ya que cada participante busca trasladar lo aprendido a sus escuelas, clubes y espacios comunitarios. “La formación es clave, y la educación sigue siendo nuestro principal camino”, remarcó la presidenta del CPE.
Finalmente, subrayó que el programa EduActiva promueve la consigna “Más educación, más juego y movimiento, más comunidad”, con el objetivo de superar los límites del aula y construir una provincia que aprende, se mueve y crece en comunidad.
Finalmente, desde el Consejo Provincial de Educación, se indicó que “el programa Educativa continúa consolidándose como una propuesta de alcance provincial que articula educación, deporte y comunidad, potenciando el uso de los espacios escolares y municipales para la actividad física, la recreación y el aprendizaje en movimiento.
