Así como el presidente de la Nación, Javier Milei, acumuló contra todos los pronósticos el 41% de los votos en las elecciones legislativas nacionales, la semana siguiente en la que el único objetivo de la Casa Rosada era “capitalizar el triunfo” y avanzar con la agenda reformista –tal cual lo marcaron fuentes en esos pasillos a La Opinión Austral– concluyó con las renuncias del Jefe de Gabinete y del Ministro del Interior por la red social X.

Los portazos de Guillermo Francos y Lisandro Catalán a cinco días de la victoria, obligaron al líder de La Libertad Avanza a hacer un movimiento que paradójicamente sólo se planeaba para estos días en caso de una derrota aplastante en las urnas: apurar los cambios que le exige el equipo.

Milei cenaba con el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos este viernes a la noche cuando Francos apretó “publicar” y puso fin a la anhelada etapa de gradual reordenamiento interno que había en la primera plana libertaria. Casi todos habían llegado anímicamente agotados a las urnas luego de una dura campaña.

Estalló la interna en LLA y Milei está obligado a poner orden

La cúpula violeta había salido de la urgencia por los cambios en el Gabinete con el sorpresivo resultado en las urnas. “Ahora, hay tiempo para todo”, decían en Balcarce 50 con el alentador resultado. Es que el oficialismo nacional hasta ganó en la provincia de Buenos Aires a un mes de caer en las legislativas locales ante el peronismo unido por casi 14 puntos.

El nivel de apoyo ante la renovación del Congreso Nacional fue tan impensado para el Gobierno como concluir la semana poselectoral con el enojo indisimulable de Francos, por sentirse destratado por Milei. Le había pedido 72 horas antes, en varias oportunidades, una reunión para discutir su futuro.

Milei le daba señales mixtas. Por un lado, le dio luz verde para organizar la reunión con gobernadores que tuvo lugar en el Salón Eva Perón el último jueves. Francos y Catalán consiguieron la presencia de 20 mandatarios provinciales (incluidos algunos vice). El número superó a los firmantes del Pacto de Mayo para la postal de gobernabilidad que disfrutó de ostentar el Presidente para sus socios en el norte (Estados Unidos y el FMI) y así satisfacer sus reclamos sobre acumular apoyos políticos domésticos.

Por el otro lado, Milei le posponía una charla a solas. Francos activó igualmente los contactos que cosechó en los últimos años como referente del diálogo entre Nación y provincias. Lo hizo alineado con el vértice del “triángulo de hierro” que ocupa la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enfrentado con el otro, el que ocupa el asesor Santiago Caputo, quien se enteró por los medios de la cita.

Ante el éxito de la convocatoria a los jefes provinciales, Francos realmente entendía que su continuación en el cargo era posible, más allá de los rumores. Pero por la indisposición del Presidente, comprendió que iba a ser reemplazado. Hasta habría analizado que no figuraba con claridad en la foto que difundió Presidencia de la reunión. ¿Había tomado Milei la decisión de pedirle que dé un paso al costado antes de encargarle que arme la cumbre dialoguista en la Rosada? Probablemente sí.

Francos, “afuera”, asciende Adorni y Karina afianza su poder

Al mensaje de renuncia de Francos le llovieron diversos apoyos en X desde adentro del Gabinete hasta de simpatizantes varios con LLA de alto perfil que trataron al ya exjefe de Ministros de “un señor” de la política. Ese reconocimiento podría valerle algún nombramiento en el exterior y se reavivaron los rumores que lo ubicaban en la embajada en Londres en el futuro, claro que esas versiones corrieron antes de la poco protocolar salida de la Casa Rosada.

A los escasos minutos de que impactara la renuncia en los medios, Milei anunció al sucesor que ya tenía elegido para la Jefatura de Ministros: Manuel Adorni. Lo venían hablando a lo largo de las últimas semanas pero la posibilidad existía desde mayo, cuando el portavoz ganó la elección local en la ciudad de Buenos Aires y dejó segundo al peronismo y tercero al PRO en su bastión.

Adorni estrenó aquel día proyección para pelear en 2027 en la elección de jefe de Gobierno (una estimación que no fue del agrado de Patricia Bullrich, claro). Ahora, como legislador porteño electo debería asumir el 10 de diciembre, pero pasará a jurar como Jefe de Gabinete de la Nación el próximo miércoles en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Tal cual lo sospechaba Francos por los “persistentes trascendidos“, el hombre de confianza de Karina Milei asumirá en su lugar. Adorni no abandonará el rol de portavoz en la práctica, aunque en su cargo oficial de secretario de Comunicación y Medios, quedará su actual segundo, Javier Lanari.

¿Qué pasará con Santiago Caputo?

Es otra conquista de la hermana del Presidente en plena guerra interna en el “triángulo de hierro” por el reacomodamiento de las carteras. Santiago Caputo se había mostrado dispuesto a ocupar la silla de Francos ante las exigencias puertas adentro de que asuma un rol oficial, con firma y consecuentes responsabilidades. Cuando Adorni se volvió “número puesto”, las versiones viraron a Ministro de Interior, pero ya para el sábado otras voces de la Casa Rosada le pusieron paños fríos a ese escenario.

Si el esquema de Interior quedara a cargo de Caputo, en el entorno del asesor vislumbran que Milei dotará de mayor poder la cartera. Podría ser un “superministerio” que incluya a otras áreas, como Transporte. También, sería rebautizado. Una posibilidad es Ministerio de Gobierno.

Milei seguirá intentando hacer equilibrio entre sus torres: Karina y Santiago Caputo. Sabe que necesita a los dos por igual para gobernar, pero los dos le exigen que especifique cuál es la cuota de poder que les otorga. Habrá que ver qué pasa si Milei demora también esta determinación y si el asesor estrella se banca la espera. En algún despacho se lo escuchó al colaborador en las últimas semanas deslizar que si no se siente cómodo optaría por dar un paso al costado.

Y con todo este lío, al que se le suman los reemplazos que se vienen en Seguridad, Defensa y (capaz) Justicia, Milei quiere poner en marcha la agenda de reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Remarcó que tiene el apoyo del pueblo y de los gobernadores. Falta resolver el mismo problema que le trajo una catarata de problemas antes de las urnas: nombrar, sin grises, a su interlocutor con las provincias y con el Congreso.

