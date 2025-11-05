Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministerio de Economía de Santa Cruz publicó este miércoles la coparticipación municipal del mes de octubre. La misma da cuenta que se repartieron entre el conjunto de las 20 localidades de Santa Cruz un total de $19.734.593.223,58.

La cifra representa, en términos nominales, un 4,7% más que lo distribuido durante el mes de septiembre de este año ($18.853.038.543) y 20,7% más que lo repartido durante igual período pero de 2024 ($16.3489.746.350).

Lo que significa que en términos reales (descontada la inflación) en la variación intermensual, las transferencias a los Municipios crecieron casi un 70% por encima del IPC máximo proyectado para octubre (estimado entre 2,4% y 2,8%).

Recesión e hidrocarburos

Sin embargo en la comparación interanual, los recursos girados sufrieron una fuerte retracción respecto de octubre de 2024. Es que la suba nominal, al ser desagiada por inflación, muestra una contracción de casi 10 puntos (se proyecta una inflación interanual del 30,3%).

En el desglose por tipo de recursos, vemos que esa merma se explica en la fuerte caída de la recaudación propia (con una merma real de casi 15 puntos interanuales). Que se explica en la recesión creciente que se vive en la economía santacruceña, al igual que a nivel país.

De hecho, esta recesión es el argumento principal de la organizaciones que representan al sector mercantil para pedir la declaración de una Emergencia Comercial en la provincia.

La recesión pegó fuerte en el sector comercial que llegó, incluso, al cierre de locales.

Mejora intermensual

Pese a la fuerte contracción interanual, en octubre la recaudación provincial mostró un alivio respecto del mes anterior, que permitió a las localidades ver acrecentadas sus transferencias por este concepto en casi 4% intermensual. Mientras en septiembre se giraron por coparticipación provincial $9.604,97 millones, en el décimo mes del año esa cifra subió a $9.986,61 millones).

Esto más allá de que la mejora fue superior a la inflación proyectada para octubre, no alcanzó a revertir el declino que se viene observando en los recursos coparticipables, en general.

Menos producción, menos regalías

Respecto de la coparticipación que reciben los Municipios en concepto de regalías, es la única partida que mostró, respecto de septiembre una contracción nominal y real. De los $2.120.87 millones coparticipados en el noveno mes del año, la cifra retrocedió a $2010.87 millones, en octubre, lo que implicó una caída nominal de -5,2%, que en términos reales significa casi -8%.

Esa fuerte contracción se explica en que dos de las tres variables que intervienen a la hora de la liquidación de las regalías fueron negativas. Por un lado el precio promedio internacional del barril de Brent -de referencia para el crudo argentino- en octubre estuvo en torno a los USD 64,47 por barril. Este valor representa una caída del 5,18% respecto de septiembre, cuando el promedio estuvo en USd 67,99.

En paralelo, la producción en los campos hidrocarburíferos santacruceños no logran frenar el declino y también reflejaron una leve merma. La caída pudo ser mayor, en términos monetarios, si no fuera por la disparada que el precio del dólar, en formato preelectoral, reflejó en el décimo mes del año.

La producción petrolera en los campos maduros santacruceños, todavía no se recupera.

La mejora de la Coparticipación Nacional

Tal como adelantó La Opinión Austral, la coparticipación nacional mostró un crecimiento real en términos intermensuales, y una leve retracción en la comparación interanual.

Así el conjunto de los municipios y comisiones de Fomento, por este concepto recibieron un total de $7.737,89 millones, lo que significo una cifra superior en un 8,5% nominal, respecto de septiembre ($7.127,19 millones) y un 28,7% más que octubre de 2024 ($6011.54 millones).