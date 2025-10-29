Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las transferencias automáticas desde Nación a las 24 jurisdicciones subnacionales mostraron una mejoría en octubre respecto de septiembre, tanto en términos nominales como reales.

En el caso de Santa Cruz, mientras el mes pasado los giros de ley totalizaron $75.406,8 millones, en estos 29 días de octubre y faltando dos remesas para cerrar el mes, las transferencias ya suman $77.465,6 millones, lo que implica un alza del 2,7% nominal.

Considerando que las proyecciones de inflación para el décimo del años está ubicada, según las distintas consultoras, entre el 2,2% y el 2,4%, todo indica que las transferencias automáticas le ganarán a la inflación en su crecimiento intermensual.

Mejora para los Municipios

Las 20 localidades de la provincia de Santa Cruz, en su conjunto, reciben por coparticipación, el 11% de lo que llega a la jurisdicción bajo el concepto de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), la principal partida, pero no la única que es girada diariamente a las arcas santacruceñas.

Por la CFI, al 29 de octubre, la provincia recibió un total de $67.557,7 millones. Esto resulta ser un 4,2% superior a lo que fue girado por este concepto en el mes de septiembre, cuando en los 30 días del mes se giraron $64.792,7 millones.

De esta forma, las transferencias por coparticipación nacional a los municipios y comisiones de fomento de la provincia, ya crecieron este mes, casi 2 puntos más que la inflación proyectada.

Leve suba respecto de 2024

Pero las buenas noticias de la mejora de las transferencias no son tanto cuando los giros de octubre se comparan con igual mes del año pasado.

Así, considerando los primeros 29 días de octubre, la provincia recibió en 2024 un total de transferencias automáticas de $59.503,8 millones y de ese monto, $52.698,7 millones correspondieron a la Coparticipación Federal de Impuestos.

De esta forma, mientras que los giros de ley crecieron en forma interanual 30,2%, la CFI sólo lo hizo un 28,2%. Esto implica que los giros lograron una paridad respecto del crecimiento inflacionario de los últimos 12 meses.

Volviendo a las proyecciones de las consultoras para octubre, las mismas consideran que la inflación interanual de octubre a octubre se ubicaría en torno al 29%/30%, esto haría que, mientras las transferencias totales habrían mostrado un leve crecimiento real, en torno a casi 1 punto, la coparticipación federal de impuesto, podría quedar, por abajo del promedio.

Que dicen las consultoras sobre la inflación

Las principales consultoras privadas en Argentina proyectan que la inflación de octubre alcanzará aproximadamente el 2,5%, mostrando una pequeña aceleración en comparación con el mes anterior, que registró un 2,1%. Estas estimaciones reflejan un escenario de relativa estabilidad en los precios, a pesar de las tensiones cambiarias y la incertidumbre electoral.

Según EcoGo, la inflación mensual de octubre sería del 2,5%. La consultora señala que la baja en la variación de precios respecto a la semana pasada se debe principalmente a un menor incremento en los precios de los alimentos, en un contexto donde el pass-through —la transmisión de los cambios del tipo de cambio a los precios— se mantiene limitado, pese a la volatilidad del dólar y la incertidumbre generada por las elecciones.

Por su parte, Empiria, con la estimación de su economista Mateo Borenstein, prevé una inflación del 2,4% para octubre. Borenstein destacó que este valor está levemente por encima de la inflación de septiembre, pero no desvíe las expectativas de inflación a corto plazo.

Desde Invecq, el economista Manuel Cerdan también proyecta una inflación mensual cercana al 2,5%. Cerdan explicó que se observa cierta aceleración en productos estacionales y mayor volatilidad vinculada a la incertidumbre electoral y cambiaria. No obstante, destacó que el traslado a precios de la devaluación en los últimos meses ha sido el más bajo desde 2018.

Otras estimaciones, como las de Analytica y PxQ, también aportan cifras similares, con proyecciones del 2,2% y 1,9%, respectivamente, para la inflación de octubre.

Los números de coparticipación a las 20 localidades de Santa Cruz durante el mes de septiembre.

Otras partidas coparticipables

Cabe recordar que los giros a los 15 municipios santacruceños y las 5 comisiones de fomento, se completan con las transferencias por coparticipación provincial, que se basa en la recaudación, principalmente del Impuesto a los Ingresos Brutos y el de Sellos. Esta termina siendo la principal fuente de financiamiento de las comunas.

Estas en septiembre recibieron por este concepto $9.604,73 millones , lo que significó el 50,94% del total transferido que sumó un total de $18.853,08 millones.

Mientras que los restantes ingresos para las comunas, se completa con el pago del 7% de lo recibido por regalías hidrocarburíferas, que el mes pasado significó giros por $2.120,8 millones.

Cabe recordar que esta partida está íntimamente ligada al nivel de producción, que viene en declino, el valor promedio del petróleo durante el mes septiembre (se pagan a mes vencido) y el precio del dólar al día anterior al pago, que en octubre fue $1.400 por unidad.