Costo del gas: Desconcierto y preocupación en los comerciantes La secretaria de Comercio e Industria del municipio local Moira Lanesan Sancho indicó que a algunos comerciantes les llegó un 40% de aumento y a otros hasta un 3 mil por ciento. Dijo que en los últimos meses cerraron 60 comercios y que esto no ocurrió ni en pandemia.

La semana pasada las oficinas de Camuzzi Gas del Sur estuvieron colmadas por vecinos que fueron a consultar cómo resolver la doble facturación de este mes, luego de que la Justicia levantara la medida cautelar y se aplicaran las subas. Por otro lado, las organizaciones sociales, a las que se les está cobrando el servicio como comercios, también están sufriendo el embate de la facturación.

Sobre esto último, el municipio de Río Gallegos, a través de la secretaría de Comercio e Industria a cargo de Moria Lanesán Sancho, se encuentra relevando la situación y no encuentra más que inquietud y preocupación entre el sector comercial local que, además, es la segunda fuente de empleo de la capital provincial. “Tenemos más de 150 comercios relevados en Río Gallegos y con el tema del gas no hay una medida que vos digas, bueno, a unos les incrementó el 40%, a otros el 50%, a otros el 3000%. Yo no sé en qué idioma están hablando. Después, como yo siempre digo, a uno como vecino y como vecina te tienen que ir educando“, indicó la funcionaria a LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

Moira Lanesan Sancho. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nosotros tenemos que ir sabiendo cuánto tengo que producir y cuánto no tengo que producir para pagar esto. Entonces hay algo totalmente desmedido y desvariado que yo ya creo que es un abuso a los consumidores. Inclusive nosotros, ¿no? Cualquier persona, yo, el de mi casa, no sé en qué se me jactaron, no sé en qué es el medidor. “Y el tema de la luz, igual, aumento desde el 1000% hasta el 3000%, y nadie sabe por qué, no hubo una comunicación. Ejemplo, a vos cuando te va a subir una cuota del colegio o te va a subir una cuota de algún servicio como internet, te dicen: estimado cliente, a partir del mes que viene, sufrió un incremento, y vos estás en decidir si queres o no queres con el servicio“, ejemplificó.

Lanesan Sancho expresó que tanto la luz y gas, son indispensables para vivir. “La medida que se ha tomado que uno puede no pagarla y no se va a cortar, también es un arma de doble filo porque acumulas deuda”, dijo. Entre otras cosas, dio un dato alarmante: “Hasta hoy cerraron 60 comercios en la ciudad” y añadió: “Ni en la pandemia tuvimos esta baja, porque en la pandemia nosotros colaborábamos; se congeló la luz, el gas, los impuestos, los servicios; la gente se sostenía y había ayudas económicas para los empleados; ahora no hay nada“.