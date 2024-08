Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados de la Nación, a tal punto que desde Unión por la Patria abandonaron el encuentro.

Según explicó el sitio El Parlamentario, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados al tema y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social“, entre otras.

En tanto, el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UxP) quien dijo: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical”.

Al respecto, Roxana Reyes, autora de uno de los proyectos, le respondió su iniciativa “se basa en datos, que demuestran la mala imagen que tienen los gremios en la comunidad y en la necesidad de terminar con los grupos que se perpetúan en un sindicato y cambian los destinos y las misiones del mismo, dejando de representar los intereses de los trabajadores”. Agrego -entre otras cosas- que hay varias encuestas que demuestran que la gente no cree en los sindicalistas.

Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos, que demuestran la mala imagen que tienen los gremios en la comunidad y en la necesidad de terminar con los grupos que se perpetúan en un sindicato y cambian los destinos y las misiones del mismo, dejando de representar los intereses de los trabajadores. Dio cuenta por ejemplo de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Giacobbe y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada por CIGP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo; pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

Roxana Reyes también explicó que buscan establecer como requisito indispensable la presentación de las declaraciones juradas de los sindicalistas, para establecer controles y privilegiar la transparencia en el manejo de los fondos.