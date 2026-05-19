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El Mercado Concentrador Patagónico de Santa Cruz Puede SAU inició oficialmente su actividad comercial en Río Gallegos y ya genera expectativa entre comerciantes y vecinos por los precios de frutas, verduras y hortalizas que llegan desde distintas provincias productoras del país.
Durante la primera jornada de funcionamiento, operadores y productores destacaron que el nuevo esquema busca reducir costos mediante la eliminación de intermediarios y el abastecimiento directo desde origen.
En diálogo con La Opinión Austral, David, productor mendocino instalado en el predio, sostuvo que la intención es mejorar tanto la calidad de los productos como los valores que actualmente se manejan en la provincia. “Vinimos a traer calidad y precio”, aseguró.
Cómo funciona la venta en el Mercado Concentrador
Actualmente, la comercialización se realiza bajo la modalidad de bulto cerrado, permitiendo que cualquier persona pueda comprar cajas completas sin necesidad de tener un comercio habilitado.
Desde el mercado indicaron que el sistema apunta principalmente al abastecimiento de ver4dulerías y comercios locales, aunque también puede ser aprovechado por grupos familiares que se organicen para compartir compras mayoristas.
Además, se analiza habilitar durante los fines de semana la venta fraccionada por kilo para el público en general.
Cuáles fueron los productos más vendidos
Durante los primeros días de actividad, la demanda se concentró especialmente en productos básicos de la canasta familiar.
Según explicaron los puesteros, tomate, papa y lechuga fueron algunos de los productos con mayor salida, mientras que las frutas tuvieron menor movimiento en comparación con las verduras.
El abastecimiento se renueva semanalmente con mercadería proveniente de Mendoza, Salta, Buenos Aires, Corrientes y otras regiones productoras del país.
Uno por uno, los precios de frutas y verduras
El Mercado Concentrador Patagónico difundió los precios de referencia vigentes para las primeras jornadas de comercialización en Río Gallegos.
Papa blanca: $26.000
Papa roja: $30.000
Papa lavada mendocina (18 kg aprox.): $28.000
Batata: $25.000
Boniato (13 kg): $40.000
Zapallo inglés (28 kg): $21.500
Zapallo plomo: $900 el kilo
Zanahoria moño: $29.000
Lechuga rulito: $25.000
Lechuga repollada: $33.000
Espinaca: $26.000
Acelga: $17.000
Rúcula: $14.000
Apio: $9.000
Puerro: $2.600
Perejil (2 fardos): $36.000
Verdeo (12 paquetes): $29.000
Menta: $18.000
Brócoli: $25.000
Coliflor: $27.000
Chauchas: $4.500 el kilo
Arvejas: $6.500 el kilo
Pepino: $47.000
Choclo: $28.000
Berenjena norteña: $24.000
Zapallito italiano San Juan: $75.000
Zapallito norteño: $44.000
Morrón rojo: $38.000
Morrón verde: $27.000
Ajo (5 kg): $28.600
Ajo en ristra: $30.600
Jengibre (caja): $65.000
Tomate redondo norteño: $39.000
Tomate perita yevara: $40.000
Tomate redondo yevara norte: $52.000
Tomate cherry amarillo (5 kg): $25.000
Tomate cherry (5 kg): $20.000
Tomate cherry (caja x15): $37.000
Banana Ecuador: $35.000
Banana Ecuador Sabrostar: $38.000
Kiwi calibre 27 Chile: $60.000
Melón amarillo: $38.000
Melón blanco: $39.000
Uva negra: $50.000
Uva Red Globe: precio según partida
Limón: $20.500
Palta Brasil Hello Kitty: $63.000
Palta tucumana: $50.000
Buscan bajar costos y mejorar la calidad
Los operadores remarcaron que el objetivo del Mercado Concentrador es transformarse en un proveedor estratégico para las verdulerías y comercios de Río Gallegos y el resto de Santa Cruz.
“La idea nunca fue competir con el verdulero. Queremos traerle calidad y precio para que ellos también puedan trasladarlo al consumidor”, señalaron desde uno de los puestos.
Asimismo, adelantaron que el stock de mercadería continuará renovándose semanalmente para garantizar frescura, variedad y precios competitivos en la provincia.
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