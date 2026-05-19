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El Mercado Concentrador Patagónico de Santa Cruz Puede SAU inició oficialmente su actividad comercial en Río Gallegos y ya genera expectativa entre comerciantes y vecinos por los precios de frutas, verduras y hortalizas que llegan desde distintas provincias productoras del país.

Durante la primera jornada de funcionamiento, operadores y productores destacaron que el nuevo esquema busca reducir costos mediante la eliminación de intermediarios y el abastecimiento directo desde origen.

En diálogo con La Opinión Austral, David, productor mendocino instalado en el predio, sostuvo que la intención es mejorar tanto la calidad de los productos como los valores que actualmente se manejan en la provincia. “Vinimos a traer calidad y precio”, aseguró.

Cómo funciona la venta en el Mercado Concentrador

Actualmente, la comercialización se realiza bajo la modalidad de bulto cerrado, permitiendo que cualquier persona pueda comprar cajas completas sin necesidad de tener un comercio habilitado.

Desde el mercado indicaron que el sistema apunta principalmente al abastecimiento de ver4dulerías y comercios locales, aunque también puede ser aprovechado por grupos familiares que se organicen para compartir compras mayoristas.

Analizan habilitar la venta minorista al público los fines de semana. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, se analiza habilitar durante los fines de semana la venta fraccionada por kilo para el público en general.

Cuáles fueron los productos más vendidos

Durante los primeros días de actividad, la demanda se concentró especialmente en productos básicos de la canasta familiar.

Según explicaron los puesteros, tomate, papa y lechuga fueron algunos de los productos con mayor salida, mientras que las frutas tuvieron menor movimiento en comparación con las verduras.

El abastecimiento se renueva semanalmente con mercadería proveniente de Mendoza, Salta, Buenos Aires, Corrientes y otras regiones productoras del país.

Uno por uno, los precios de frutas y verduras

Santa Cruz Puede inauguró el Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, durante el fin de semana.

El Mercado Concentrador Patagónico difundió los precios de referencia vigentes para las primeras jornadas de comercialización en Río Gallegos.

Papa blanca: $26.000

Papa roja: $30.000

Papa lavada mendocina (18 kg aprox.): $28.000

Batata: $25.000

Boniato (13 kg): $40.000

Zapallo inglés (28 kg): $21.500

Zapallo plomo: $900 el kilo

Zanahoria moño: $29.000

Lechuga rulito: $25.000

Lechuga repollada: $33.000

Espinaca: $26.000

Acelga: $17.000

Rúcula: $14.000

Apio: $9.000

Puerro: $2.600

Perejil (2 fardos): $36.000

Verdeo (12 paquetes): $29.000

Menta: $18.000

Brócoli: $25.000

Coliflor: $27.000

Chauchas: $4.500 el kilo

Arvejas: $6.500 el kilo

Pepino: $47.000

Choclo: $28.000

Berenjena norteña: $24.000

Zapallito italiano San Juan: $75.000

Zapallito norteño: $44.000

Morrón rojo: $38.000

Morrón verde: $27.000

Ajo (5 kg): $28.600

Ajo en ristra: $30.600

Jengibre (caja): $65.000

Tomate redondo norteño: $39.000

Tomate perita yevara: $40.000

Tomate redondo yevara norte: $52.000

Tomate cherry amarillo (5 kg): $25.000

Tomate cherry (5 kg): $20.000

Tomate cherry (caja x15): $37.000

Banana Ecuador: $35.000

Banana Ecuador Sabrostar: $38.000

Kiwi calibre 27 Chile: $60.000

Melón amarillo: $38.000

Melón blanco: $39.000

Uva negra: $50.000

Uva Red Globe: precio según partida

Limón: $20.500

Palta Brasil Hello Kitty: $63.000

Palta tucumana: $50.000

Buscan bajar costos y mejorar la calidad

Los operadores remarcaron que el objetivo del Mercado Concentrador es transformarse en un proveedor estratégico para las verdulerías y comercios de Río Gallegos y el resto de Santa Cruz.

“La idea nunca fue competir con el verdulero. Queremos traerle calidad y precio para que ellos también puedan trasladarlo al consumidor”, señalaron desde uno de los puestos.

Asimismo, adelantaron que el stock de mercadería continuará renovándose semanalmente para garantizar frescura, variedad y precios competitivos en la provincia.