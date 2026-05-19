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Daniel Mauricio Mariani juró este martes como presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz en un acto realizado en Río Gallegos. Durante la misma ceremonia también asumió Juan Lucio Ramón de la Vega como consejero suplente en representación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La jura se desarrolló en el marco de una sesión extraordinaria del organismo encargado de evaluar a los candidatos a jueces y funcionarios judiciales y conformar las ternas que luego deben ser remitidas al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados.

Presenciaron el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y los vocales Sergio Acevedo y José González Nora, junto a integrantes del Consejo de la Magistratura y funcionarios judiciales que participaron.

La reunión comenzó a las 8 horas en la capital de Santa Cruz con la presencia de la consejera María José Butterfield y de María Verónica Zuvic de manera presencial. En tanto, participaron de forma virtual, a través de la plataforma Meet, Julián Michavila, Paola Álvarez y Víctor Martensen. También intervino la secretaria permanente del Consejo de la Magistratura, Analía Gorri.

El vocal de Tribunal Superior de Justicia Lucio de la Vega juró como miembro suplente en el Consejo de la Magistratura. FOTO: CAPTURA DE VIDEO / SANTA CRUZ EN EL MUNDO.

Durante la apertura de la sesión, la vicepresidenta del organismo, Paola Álvarez, tomó juramento a Daniel Mariani como consejero titular en representación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y luego a Lucio de la Vega, como suplente. El acto fue transmitido únicamente por el medio Santa Cruz en el Mundo.

Tras la fórmula de jura protocolar, Mariani y de la Vega respondieron: “Sí, juro” y firmaron el acta correspondiente junto a las consejeras presentes. Con ese trámite administrativo concluyó el acto formal de asunción.

El rol del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz

El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de evaluar antecedentes y tomar exámenes a postulantes para cubrir cargos judiciales en Santa Cruz. Además, tiene la función de seleccionar las ternas que luego son elevadas al gobernador y posteriormente enviadas a la Legislatura provincial.

El organismo está integrado por representantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los magistrados y funcionarios judiciales, de los abogados de la matrícula y de los empleados judiciales.

En noviembre de 2025 se realizaron elecciones para renovar dos lugares dentro del Consejo. En esos comicios resultaron electos María José Butterfield, en representación de los empleados judiciales, y Víctor Martensen, por los abogados de la matrícula.

Los cambios en el organismo y los concursos judiciales

La conformación del Consejo de la Magistratura registró distintos cambios durante los últimos meses. Daniel Mariani había sido reemplazado anteriormente como representante del Tribunal Superior de Justicia por Fernando Basanta, quien ejercía además la presidencia del organismo.

Sin embargo, la suspensión de Basanta en el marco de un juicio político derivó en la paralización de nueve concursos judiciales que permanecían en trámite en distintas localidades de Santa Cruz. Tras la absolución de Basanta por la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados se retomó la actividad y avanzaron las selecciones de algunos funcionarios judiciales. Ahora Mariani volverá a ejercer la presidencia del cuerpo.

El Consejo de la Magistratura tiene en proceso 3 convocatorias para cubrir cargos. Uno de ellos es para cubrir 3 cargos de Juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 con asiento en la localidad de Río Turbio, un cargo de Juez/a de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 con asiento en la localidad de Puerto Deseado y un cargo de Juez/a de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 con asiento en la localidad de Puerto Santa Cruz. La segunda es para un cargo de Defensor/a Pública Oficial de Primera Instancia con asiento en la localidad de Las Heras. Y la tercera convocataria es para un cargo de Juez/a de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal N° Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos.