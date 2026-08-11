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Este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se realizó el acto de “Apertura de ofertas de la licitación pública N°1/2026/UN.E.PO.S.C” para la reconstrucción del sitio número 4 y la zona de transición en el puerto de Puerto Deseado, en sectores que actualmente presentan serias limitaciones operativas. El proyecto tendrá un plazo estimado de 14 meses y será financiado con recursos del Fondo Unirse.

La Opinión Austral, estuvo presente realizando una cobertura especial de la actividad.

El acto estuvo encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; la ministra de Producción, Nadia Ricci; el diputado provincial por Puerto Deseado, Santiago Aberastain; el coordinador general de UN.E.PO.S.C, Walter Uribe; la administradora del Puerto Deseado, Verónica Serra, y autoridades vinculadas a la administración portuaria.

El gobernador Claudio Vidal, abriendo los sobres de manera simbólica. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

En total fueron cuatro las empresas que presentaron ofertas para ejecutar los trabajos. En el acto estuvieron presentes

Representantes de las empresas oferentes: Nicolás Barral, de Pentamar S.A.; Martín Alberto Álvarez, de Juan Lavigne y Compañía; Santiago Vargas, de Dragados y Obras Portuarias y Juan Díaz, de Prekad S.R.L.

La apertura de los sobres constituye el primer paso del proceso de adjudicación. A partir de ahora, los equipos técnicos deberán analizar las propuestas presentadas y realizar las evaluaciones correspondientes antes de determinar cuál será la empresa encargada de ejecutar la obra.

Según pudo saber La Opinión Austral, el análisis de las ofertas demandará entre 30 y 45 días aproximadamente y el plazo de obra es de 14 meses.

Qué trabajos se realizarán en el puerto de Puerto Deseado

La primera etapa de la intervención contempla la reconstrucción del sitio número 4 y la zona de transición del muelle.

Los trabajos incluyen la intervención de pilotes, vías frontales, defensas y losas, entre otras tareas necesarias para recuperar un sector que actualmente no cuenta con capacidad operativa plena.

La obra permitirá recuperar aproximadamente 140 metros de frente de amarre que hoy se encuentran inoperativos para determinadas tareas portuarias.

La recuperación de ese espacio representa un cambio significativo para el funcionamiento de la terminal, especialmente durante los períodos de mayor movimiento pesquero, cuando la falta de capacidad obliga a que embarcaciones permanezcan fuera del puerto.

Uno de los principales objetivos es que, una vez finalizados los trabajos, puedan ingresar y operar más barcos, incrementando la capacidad de amarre y descarga.

Una obra esperada durante años

La necesidad de intervenir el muelle de Puerto Deseado no es reciente. Durante el acto se recordó que los reclamos por el deterioro de la infraestructura portuaria se extendieron durante años y fueron planteados tanto por trabajadores y sindicatos como por las empresas vinculadas a la actividad.

El deterioro de la infraestructura impactó directamente sobre la capacidad operativa del puerto y generó dificultades para recibir y atender a todas las embarcaciones durante los períodos de mayor actividad.

La situación adquirió especial relevancia durante las temporadas de fuerte movimiento de calamar y langostino, cuando la terminal necesita contar con mayor disponibilidad de sitios de amarre y descarga.

El gobernador Claudio Vidal hizo referencia a esta situación durante su discurso y destacó el impacto que tendrá la recuperación del sector.

“Hay algo que sucede, más que nada en los momentos en donde tenemos mucha actividad, que quedan los barcos fuera del puerto porque no hay capacidad operativa. No hay capacidad de amarre. Bueno, esto va a cambiar esa situación”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la recuperación del muelle tendrá un impacto directo sobre el empleo. “Esto significa más trabajo para todos trabajadores que prestan algún servicio en los puertos”, afirmó.

Durante su discurso, el gobernador expresó “El Fondo UNIRSE no se toca”. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

La obra se financiará con recursos del Fondo Unirse

El presupuesto oficial asciende a $12.821.572.221 y la obra será financiada mediante recursos del Fondo Unirse, provenientes de aportes vinculados a empresas mineras y petroleras.

Durante el acto, Vidal defendió el destino de esos recursos y remarcó que deben utilizarse para obras de infraestructura que permitan generar desarrollo y empleo en Santa Cruz.

“El Fondo Unirse no se toca”, afirmó el gobernador al ser consultado por el destino de los recursos y las discusiones existentes en torno a su utilización.

Vidal sostuvo que el fondo debe estar orientado a obras públicas y destacó el impacto que tiene la inversión en infraestructura sobre la actividad productiva.

“Esta obra mejora el presente y garantiza un futuro laboral con más empleo, con más oportunidades”, señaló.

Además, planteó que la reconstrucción del puerto forma parte de una política destinada a fortalecer la actividad marítima de Santa Cruz.

“Este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, sostuvo.