Tras la victoria de Fuerza Santacruceña en primer lugar (32,10 %) y La Libertad Avanza en segundo (31,70 %), con el 99,68 % de las mesas escrutadas en las elecciones para diputados nacionales en Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal brindó un discurso en el bunker del partido SER, donde reconoció la derrota, pero felicitó a su candidato por Provincias Unidas, el jefe de gabinete de ministros Daniel Álvarez: “Lamentablemente, la política es así: a veces se gana, a veces se pierde“.

“La elección se polarizó. También es cierto que es un claro mensaje de la sociedad, que hay cuestiones que debemos corregir, es lo que corresponde. Felicitar a los ganadores también corresponde. Felicitar a todos los que fueron parte para que las elecciones, tanto a nivel nacional como provincial, se hayan dado en un ámbito de paz y tranquilidad, en donde cada uno de los argentinos pudo acercarse a las urnas, votar y elegir qué modelo de país quiere”, dijo.

Seguidamente, comentó: “Esa es la realidad. Nosotros, por lo tanto, en Santa Cruz, tenemos que seguir adelante, hay que seguir trabajando. La provincia está cambiando. A veces, lamentablemente, cuando sucede este tipo de polarización entre los sectores fuertes a nivel nacional, a los partidos provinciales les cuesta mucho más la elección, pero la verdad es que estoy satisfecho por lo que hemos construido hasta acá”.

Vidal se dirigió a Álvarez y con entusiasmo aseguró: “Voy a insistir: lejos sos el mejor candidato, te laburaste todo, hermano, se laburó todo. Increíble el trabajo recorriendo toda la provincia, todas las localidades, hablando con los vecinos. A seguir adelante y agradecer a todos los presidentes de los distintos partidos que forman este frente electoral, agradecer a cada uno de los candidatos, a los distintos funcionarios y a seguir trabajando”.

Claudio Vidal junto a Daniel Álvarez. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

¿Cambios en el gabinete?: “Siempre es necesario oxigenar”

Posteriormente, el titular del Ejecutivo provincial conversó con La Opinión Austral, entre otros medios, y adelantó que este lunes, a las 7 de la mañana, se reunirá con sus funcionarios: “Hay que corregir, haremos un balance mañana en reunión de gabinete. Lo más delicado es lo económico, pero después hay que seguir trabajando. La provincia está marcando un rumbo totalmente distinto, está apostando a la producción y desarrollo, cosas que se vienen trabajando hace más de un año y medio… hay que seguir”.

Consultado sobre cambios en el gabinete provincial, admitió que “siempre es necesario oxigenar las instituciones, los distintos sectores. Es una cuestión lógica. Es algo que vamos a terminar de definir el día de mañana. Mientras tanto, muy agradecido a todos los compañeros y compañeras que nos ayudaron en toda la provincia en este momento tan delicado. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no alcanzó”.

Y agregó: “Hay mucha rivalidad entre dos polos opuestos políticos a nivel país y eso se traduce a veces en votos. Yo sigo convencido de que la posibilidad de que la provincia salga adelante es a través de la producción, el desarrollo y el empleo, y es lo que estamos haciendo. Hay una reunión próximamente con los intendentes y comisionados de fomento que son parte de nuestro frente electoral, y a seguir laburando”.

En diálogo con LOA, se refirió a Provincias Unidas: “Estuve hablando con algunos de los gobernadores que, lamentablemente, también tuvieron un resultado similar. La elección se polarizó a nivel nacional…Tenemos que seguir trabajando, vamos a tener una reunión de gobernadores y seguramente lo vamos a hacer con otros y a seguir trabajando. En esta provincia, desde el año 91 no gana el oficialismo, así que claramente es un mensaje de la sociedad a los que estamos en política”.

El gobernador hizo hincapié en que “esta es una elección intermedia importante porque se define un modelo de país, y esto a nosotros nos preocupa porque todos sabemos muy bien que aplicaron medidas de ajuste durísimas en distintas provincias. Pero bueno, el pueblo de Santa Cruz habló, hay que ser respetuoso, hay que seguir trabajando y felicito a los ganadores. No somos personas que estamos acostumbradas a bajar los brazos“.

