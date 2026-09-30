Durante la segunda jornada de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, en la Rural de Buenos Aires, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, dialogó con La Opinión Austral sobre el escenario electoral de Santa Cruz y el desarrollo turístico de la localidad.

Consultado por las próximas elecciones y el debate que se desarrolla a nivel nacional en torno a una eventual reforma electoral y la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Gardonio planteó que Santa Cruz primero debe definir qué sistema electoral utilizará.

“Primero hay que definir en la provincia qué sistema electoral vamos a tener. Se tendría que estar debatiendo en Cámara de Diputados”, sostuvo.

El jefe comunal recordó que Santa Cruz dejó atrás la Ley de Lemas, pero todavía no estableció un mecanismo alternativo para la selección de candidatos. En ese contexto, defendió la continuidad de las elecciones primarias.

“Las PASO van a ser necesarias en Santa Cruz, sino cómo vamos a definir quiénes van a ser los candidatos”, afirmó.

Gardonio también se refirió a la situación de la Unión Cívica Radical, espacio del que forma parte, y señaló que el partido deberá definir su estrategia de cara a los próximos comicios.

“Tenemos que definir primero internamente, darnos el debate merecido y cómo vamos a ir a la próxima elección. Eso es algo que nos debemos”, manifestó.

En ese sentido, señaló que las nuevas autoridades partidarias deberán avanzar en una convención para discutir si el radicalismo participará de las elecciones junto a otros espacios o de manera independiente.

Puerto San Julián busca posicionarse como destino turístico

La participación de Puerto San Julián en la FIT tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la localidad y promocionar su oferta turística. Gardonio explicó que este año, debido a cuestiones financieras, el municipio redujo su representación y optó por participar dentro del stand de Santa Cruz.

“Venimos invirtiendo mucho en turismo y aspiramos a ser un punto más que sea visitado permanentemente en la provincia”, indicó.

El intendente destacó la diversidad de atractivos de Santa Cruz y planteó la necesidad de que las localidades trabajen de manera conjunta para ofrecer al visitante un circuito provincial más amplio, en lugar de concentrar la actividad en determinados destinos.

“Santa Cruz no tiene que ser un punto, sino un paquete para recorrer las diferentes localidades”, sostuvo, al tiempo que destacó la importancia de El Calafate y de los diferentes paisajes que ofrece la provincia, desde la cordillera hasta la costa.

En el caso particular de Puerto San Julián, mencionó los recorridos por la bahía, la posibilidad de observar toninas overas, pingüinos, cormoranes y lobos marinos, además de los museos y sitios vinculados con la historia de la localidad.

Entre ellos destacó el Museo Temático Nao Victoria, relacionado con la expedición de Magallanes y la primera vuelta al mundo, el Museo del Campo y el Museo Rosa Novak. También puso en valor el vínculo de San Julián con la Guerra de Malvinas, debido al rol estratégico que tuvo la localidad durante 1982.

Para Gardonio, esa combinación de naturaleza, historia y cultura constituye una oportunidad para ampliar la llegada de visitantes. Sin embargo, señaló que existe un factor que resulta determinante para consolidar ese crecimiento: la conectividad.

“Si hablamos de querer crecer turísticamente, necesitamos tener conectividad y eso está complicado”, advirtió.

El intendente consideró que mejorar las conexiones resulta clave para que Puerto San Julián pueda incrementar el flujo turístico y aprovechar el potencial de sus atractivos.