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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) inicia este miércoles, a partir de las 14 horas, una nueva edición de su tradicional encuentro anual en las instalaciones del Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.

La cumbre se consolida como la cita político-empresaria más relevante del país, convocando a los principales ejecutivos, inversores, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y líderes de todo el arco político. El evento constituye un espacio estratégico de alto impacto para la toma de decisiones, donde se cruzan las proyecciones del sector privado con la agenda pública del Estado.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la cumbre se extenderá hasta el viernes 2 de octubre para debatir propuestas enfocadas en la estabilidad macroeconómica, el desarrollo federal y las garantías institucionales requeridas para captar inversiones de largo plazo. La trascendencia del encuentro radica en su capacidad para reunir en un mismo foro a los tomadores de decisión que definen el rumbo económico y productivo de la Argentina.

La presidencia del evento está a cargo de Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia. El temario abordará la inserción internacional, el escenario financiero global, la transformación del empleo y la competitividad. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo participan en formato virtual mediante intervenciones grabadas, debido a su coincidencia de agenda con la realización de la Argentina Week en París.

El presidente javier Milei participará vía remota por encontrarse en el Argentina Week París.

Así es la agenda

El programa de actividades está estructurado a lo largo de tres jornadas temáticas consecutivas. Cada día aborda un eje estratégico diferente para el desarrollo nacional: el primer bloque analiza el escenario global, la tecnología y las tendencias macroeconómicas; el segundo se enfoca en la estabilidad institucional, la justicia, la educación y la política; mientras que el cierre reúne los debates clave sobre empleo, sostenibilidad, competitividad y la visión final de los principales referentes del Gabinete nacional.

Día 1: Apertura y geopolítica

Bienvenida: Carla Quiroga (La Nación) y Fabián Kon (Presidente del 62° Coloquio, CEO del Grupo Galicia).

El nuevo mapa global: Margaret Myers (Johns Hopkins / Diálogo Interamericano).

El escenario financiero: Nicolás Aguzín (Inversor, ex-CEO de Hong Kong Exchanges) | Moderador: Gastón Remy (NuQlea).

Cambios demográficos: Guillermo Oliveto (W/Almatrends).

Tendencias e innovación

IA y tecnología: Mark Esposito (Northeastern University / Harvard).

Recursos estratégicos: Julen Baztarrica (McKinsey).

Capitales en disputa: Hernán Kazah (Kaszek) | Moderador: Fernando Paci (EY Argentina).

Megatendencias globales: Francisco Ortega (McKinsey) y Gustavo Salinas (Toyota Argentina).

Experiencia uruguaya: Luis Lacalle Pou (ex-Presidente de Uruguay) | Moderador: Gustavo Manríquez (Banco Supervielle).

Visión presidencial: Dr. Javier Milei | Moderador: José del Río (La Nación).

Cena: Diego Sáenz (Popart Music).

Día 2: Economía y justicia

Espiritualidad: Gloria Cisneros , Matías Najun , Enrique Shaw | Moderadores: Javier Goñi y Guillermo Lipera .

Visión diplomática: Pablo Quirno (Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). MIRA TAMBIÉN El Senado declaró 48 horas de duelo por la muerte de Juan Carlos Pagotto: ¿Quién lo reemplazará? Qué informó el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz sobre la muerte de la turista francesa

Invertir en Argentina: Pablo Goldberg (BlackRock) | Moderadora: Anna Cohen (Grupo Cohen).

Estabilidad macroeconómica: Matías Surt (Invecq).

Instituciones y justicia: Andrea Castagnola (UTDT), Jimena de la Torre (Consejo de la Magistratura) y Diego Luciani (Fiscal General) | Moderador: José del Río .

Pilares institucionales: Verónica Andreani (Grupo Andreani), Santiago Nicholson (Nicholson y Cano) y Claudio Rodríguez (Sinteplast).

Educación y política

Educación federal: Verónica Cipriota (Enseñá por Argentina), José Goity (Ministro de Educación de Santa Fe), Mariano Narodowski (UTDT) y Ricardo Torres (Pampa Energía / Argentinos por la Educación) | Moderadores: Hernán de Goñi y Carolina Amoroso .

Agenda educativa: Luciana Paoletti (Directora Ejecutiva de IDEA).

Dirigencia joven: Esteban Allasino (Intendente de Luján de Cuyo), Leonel Chiarella (Intendente de Venado Tuerto, Presidente de la UCR Nacional), Gastón Granados (Intendente de Ezeiza), Juan Manuel López (ex-Diputado CC) y Nicolás Pakgojz (Legislador CABA – LLA) | Moderadora: Jesica Bossi .

Agenda legislativa: Patricia Bullrich (Senadora Nacional) | Moderador: Martín Galdeano (Ford Sudamérica).

Cena: Noche Galicia en el Hotel Costa Galana. MIRA TAMBIÉN Juliana Di Tulio: “Nos quitaron la soberanía que el pueblo sostuvo con su movilización” Palermo elogió a Messi y reveló una intimidad del Mundial de Sudáfrica: “Me daba vergüenza hablarle a Leo”

Día 3: Empleo y futuro

Claves del empleo: Santiago Bulat (Economista jefe de IDEA).

Transformación laboral: Luciano Laspina (CIPPEC), Diego García (CVC Corp), Alejandro Gorodisch (Farmacity) y Sofía Vago (Accenture) | Moderadora: Silvia Naishtat (Clarín).

Construcción de influencia: Cristian Jerónimo (SEIVARA / CGT), María Migliore (Popurrí) y Diego Leuco (Resumido) | Moderadores: Verónica Cheja (Urban) y Carlos Pérez (One Step Ahead).

Gestión sostenible: Charly Alberti (Músico y ambientalista).

Estabilidad internacional: Esteban Klor (Universidad Hebrea de Jerusalén).

Mercados globales: Ryan McInerney (CEO global de VISA) | Moderadora: Gabriela Renaudo (Visa Argentina).

Cierre empresarial

Análisis de competitividad: Esteban Domecq (Invecq).

Panel de empresas: Rosana Cordero (Cordero), Ricardo Markous (Tecpetrol), Salvador Muñoz (Hijos de Salvador Muñoz), Christian Otero (Lucciano’s) y María Eugenia Sampalione (Newmont) | Moderadora: Florencia Donovan . MIRA TAMBIÉN Alberto Biglieri: “Queremos que en el Consejo de la Magistratura haya abogados que defiendan a los abogados” Santa Cruz ya vive los Juegos Evita Adulto Mayor en San Juan

Visión económica: Luis Caputo (Ministro de Economía).

Gabinete nacional: Diego Santilli (Jefe de Gabinete de Ministros).

Palabras finales: Santiago Mignone (Presidente de IDEA y Socio de PwC Argentina).

Patricia Bullrich participará del Coloquio de IDEA.

Sobre IDEA

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina constituye una organización no sectorial enfocada en promover el crecimiento productivo y la competitividad de las empresas en el país. El espacio reúne a dirigentes del sector corporativo con la finalidad de aportar análisis técnicos, articular propuestas concretas e incidir en la agenda económica y social.

A través de sus comisiones y debates, la entidad busca consolidar la estabilidad institucional y visibilizar el rol de la iniciativa privada en el desarrollo económico nacional. Su estructura integra a ejecutivos de compañías multinacionales, pymes de capital argentino y líderes emergentes de diversas actividades productivas.