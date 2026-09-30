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El presidente Javier Milei, los principales funcionarios del gabinete económico y una delegación de mandatarios provinciales inician en París la segunda edición de Argentina Week. La cumbre de alto nivel, primera celebrada en suelo europeo, está orientada a captar capitales extranjeros, promover proyectos bajo el paraguas del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y dinamizar el comercio bilateral.

La misión oficial combina presentaciones estratégicas ante organismos multilaterales, rondas de negocios sectoriales y un fuerte eje político que incluirá un encuentro bilateral privado entre Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

En paralelo, la presencia del jefe de Estado genera un doble despliegue de agenda. Mientras encabeza las actividades en Europa, el mandatario participa de forma simultánea en el 62.° Coloquio IDEA en Mar del Plata a través de intervenciones grabadas emitidas ante el empresariado reunido en la ciudad balnearia.

En el plano estrictamente económico, Milei envió un mensaje directo a los grandes capitales del continente europeo para incitarlos a desembarcar en el país. El jefe de Estado les pidió a los empresarios franceses “que vengan a la Argentina a llenarse los bolsillos”. Remarcó así que las inversiones ayudarán a dinamizar la actividad económica, generar empleo y modernizar la infraestructura.

Ante el recuerdo del proceso de estatizaciones de firmas francesas durante gestiones anteriores, el mandatario ratificó que su administración es la garantía plena para el respeto de los contratos. “Si ustedes se llenan los bolsillos nos van a ayudar a nosotros a generar actividad económica, a prosperar, a generar empleos y a modernizar la infraestructura”, enfatizó el mandatario ante la prensa francesa.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 30 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Así es la agenda

El cronograma oficial inicia formalmente la noche de este miércoles con una recepción de bienvenida en la Embajada de Argentina en Francia. En ese marco, funcionarios nacionales y gobernadores mantendrán sus primeros contactos con directivos corporativos y fondos globales de inversión.

El jueves 1° de octubre, la actividad principal se concentrá en el Château de la Muette, casa matriz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se desarrollará un plenario centrado en la transformación económica del país.

Las exposiciones de apertura estarán a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Seguidamente, se darán paneles sobre el mega proyecto Argentina LNG conducidos por Horacio Marín (CEO de YPF) junto a directivos de ADNOC, ENI y TotalEnergies.

Durante este bloque, Milei ofrecerá el discurso central del encuentro. Posteriormente, dará paso a debates sobre minería de litio y cobre con las firmas Eramet, Rio Tinto y Glencore. El cierre del plenario estará a cargo de Federico Sturzenegger y del canciller Pablo Quirno.

El viernes 2 de octubre, la cumbre diversificará sus espacios de trabajo de manera simultánea por distintas sedes parisinas. La Agencia Internacional de Energía albergará una mesa redonda sobre minerales críticos y desarrollo nuclear. Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional abordará la seguridad jurídica y las oportunidades comerciales derivadas del acuerdo Unión Europea–Mercosur.

El tramo institucional culminará con la distinción al presidente argentino por parte del Paris Economic Forum en el Automobile Club de France. Finalmente, se llevará a cabo la posterior recepción oficial otorgada por Emmanuel Macron a toda la delegación en el Palacio del Elíseo.

El presidente Javier Milei inauguraba la Argentina Week 2026 de Nueva York.

Santa Cruz

Dentro del bloque de gobernadores patagónicos —que integran también Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro)—, la provincia de Santa Cruz sostiene una participación central encabezada por el gobernador Claudio Vidal. La delegación santacruceña busca posicionar el potencial energético, minero y biológico de la región en el mapa de los inversores europeos.

En esta edición, la industria pesquera nacional cuenta por primera vez en la historia con un capítulo exclusivo de promoción internacional de esta magnitud. El espacio denominado Argentina B2B Week | Seafood Edition se desarrollará el viernes en el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel.

El encuentro conectará a empresas exportadoras argentinas con importadores, mayoristas y cadenas de supermercados mediante más de 160 reuniones de negocios. La iniciativa cuenta con el respaldo de un sector que en 2025 superó los USD 2.000 millones en exportaciones. Además, en el inicio de 2026 la actividad registró un crecimiento interanual del 32% en valor.

Claudio Vidal junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante un encuentro con inversores internacionales en el JP Morgan en marzo del 2026, Nueva York.

Esta participación hito fue respaldada por el empresario pesquero chubutense y presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl “Tato” Cereseto. En diálogo con LU12 AM680, Cereseto calificó la cumbre en París como una “oportunidad política histórica” para la actividad. Remarcó que es la primera vez que desde el Estado nacional se impulsa e integra de manera explícita a la pesca dentro de una gira oficial de inversiones de esta envergadura.

Cereseto enfatizó que el sector no requiere grandes inversiones de capital externo, sino decisiones políticas estratégicas y previsibilidad fiscal. Esto permitirá seguir diversificando la matriz productiva y generar mayor valor agregado en origen.

En ese sentido, destacó el modelo productivo santacruceño al señalar que “Santa Cruz es la capital de la merluza”. Afirmó que su esquema de procesamiento en planta es un ejemplo exportable para todo el litoral marítimo argentino. A su vez, remarcó el potencial de otras especies como la anchoíta y de productos emblemáticos como el langostino y el calamar.

Asimismo, desde la perspectiva del sector privado y en sintonía con los planteos provinciales, Cereseto subrayó el valor estratégico de la cita para la defensa del patrimonio biológico en el Atlántico Sur. El dirigente ratificó que la vía diplomática y el despliegue productivo de la flota pesquera nacional resultan herramientas fundamentales para consolidar la presencia argentina. De este modo, se busca frenar la usurpación de recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Por su parte, el secretario de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz e integrante del Consejo Federal Pesquero, Sergio Klimenko, confirmó en diálogo exclusivo con La Opinión Austral que la política pesquera desembarca en París alineada con la defensa geopolítica del Mar Argentino.

Klimenko adelantó que en los paneles internacionales se ratificará que la pesca y la actividad hidrocarburífera marcharán en idéntica sintonía en la región austral. Destacó que medidas como la asignación de siete licencias de calamar con base en puertos de Santa Cruz buscan ejercer una presencia efectiva en la plataforma continental frente a la emisión de permisos ilegítimos por parte de la administración colonial británica.