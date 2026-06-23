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La sesión extraordinaria convocada este martes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para abordar la situación de la seguridad pública y escuchar las explicaciones del ministro del área terminó frustrándose por la ausencia de legisladores oficialistas. Tras el encuentro fallido, el diputado provincial Daniel Peralta dialogó con La Opinión Austral y cuestionó la falta de debate sobre una problemática que calificó como “muy grave”.

“Lamentablemente fue una sesión fallida. Se perdió la posibilidad de debatir sobre problemas muy graves que hoy tiene la provincia”, expresó el legislador, quien consideró que la presencia del ministro Pedro Prodromos hubiera permitido responder numerosos interrogantes vinculados al conflicto policial que atraviesa Santa Cruz.

Peralta remarcó que el reclamo de las familias policiales frente a Casa de Gobierno requiere respuestas urgentes por parte del Ejecutivo provincial. “La responsabilidad de las políticas públicas en materia de seguridad la tiene el Gobierno. Nosotros teníamos la obligación de plantear las preguntas en el recinto, pero son las autoridades provinciales las que deben dar respuestas”, señaló.

Los diez diputados que se sentaron en sus bancas pero el quórum no llegó. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, amplió el reclamo a otros sectores estatales que mantienen conflictos salariales, como los docentes, trabajadores de la salud y de la administración central. Según sostuvo, las ofertas salariales realizadas hasta el momento no logran satisfacer las demandas de los trabajadores.

“El diálogo es indispensable. No sirve encerrarse. Nosotros vemos un Gobierno que vive fundamentalmente de lo que se dice a sí mismo y esa no es la salida. Hay que escuchar a la gente y empezar a dar respuestas porque la situación se está poniendo cada vez más complicada”, afirmó.

Preocupación por la seguridad

Durante la entrevista, Peralta también manifestó su preocupación por el impacto que el conflicto policial tiene sobre la seguridad pública. Aseguró que actualmente existe un “estado de indefensión” en distintos puntos de la provincia y remarcó que la responsabilidad no recae sobre los efectivos policiales ni sobre otros integrantes de las fuerzas de seguridad.

“Nadie está cuidando a los vecinos como corresponde. No es culpa de la Policía, ni de los Bomberos, ni del Servicio Penitenciario. Es consecuencia de políticas públicas que no los contienen”, sostuvo.

Peralta se saluda con Carlos Godoy. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El diputado advirtió además sobre la situación en los puestos de control ubicados en accesos estratégicos de la provincia, particularmente en Ramón Santos, en el límite con Chubut. Según indicó, la reducción de presencia policial genera preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona norte santacruceña.

“Ramón Santos es un punto de mucho tránsito y de muchas problemáticas que vemos en Comodoro Rivadavia y que no quisiéramos que se trasladen a Caleta Olivia y otras localidades de Santa Cruz. Sin embargo, eso ya está ocurriendo”, afirmó. Asimismo, aseguró que recibió denuncias de comerciantes y residentes que advierten un agravamiento de la situación desde el inicio de la protesta policial.

Finalmente, Peralta insistió en que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo y consideró que el Ejecutivo provincial tiene la responsabilidad de encontrar una salida que permita normalizar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. “La Policía llegó a esta instancia porque fue llevada a ella. Ahora el Gobierno tiene que trabajar para que los efectivos vuelvan a las comisarías y para recuperar la normalidad en toda la provincia”, concluyó.