Daniel Roquel, presidente de la UCR Santa Cruz, habló con LU12 AM680 luego de la oficialización de los frentes electorales que competirán en las elecciones del 26 de octubre para elegir diputados nacionales.

En la provincia de Santa Cruz serían tres los frentes electorales que se constituyan de cara a octubre. Además, otros tres sectores irán con lista propia, por lo que se presentarán directamente el 17 de agosto cuando sea la fecha límite para presentar la lista de candidatos.

“Por Santa Cruz” estará integrado por el partido SER, la Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano; luego está “Fuerza Santacruceña” y finalmente la izquierda.

UCR

En su diálogo, Roquel dejó en claro las divisiones internas que atraviesan a la Unión Cívica Radical en Santa Cruz y adelantó que no participará en la campaña del frente, a pesar de que el radicalismo, como partido, decidió integrarse a esa coalición.

La decisión del exdiputado provincial refleja la profunda división interna que vive el partido, evidenciada en la última convención, donde la votación para definir la estrategia electoral fue de 16 a 14 a favor de sumarse al frente que hoy integra el sector oficialista. “La mayoría del partido decidió acompañar a Por Santa Cruz. Soy respetuoso de esa decisión”, aunque admitió tener “muchas diferencias” con el espacio político.

La tapa de LOA este jueves.

Explicó que su postura se fundamenta en desacuerdos con la gestión provincial en temas clave como la reforma de la Ley Electoral Provincial, que, según él, ha dejado vacíos legales. También mencionó la falta de avances en la nueva ley de coparticipación provincial prometida y la situación de figuras políticas con denuncias, como el diputado Fernando Españón, a quien no se le ha investigado por que aún mantiene los fueros que le otorga la Legislatura Provincial. “No encuentro coincidencias con este espacio… lo más lógico es no participar“, sentenció.

Roquel relató que le llamó la atención que dirigentes radicales de la talla del actual intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, y Marcela Padrón, le solicitaran “que firmara el acuerdo y se sumara a la foto oficial del frente electoral”. Sin embargo, se negó, argumentando que no iba a prestarse para “ese circo” ni a confundir a la gente. “Me quedaré en mi casa en estas elecciones, no voy a ser candidato de ese espacio ni militaré y trabajaré para esa lista”, aseguró.

Dirigentes de SER, Encuentro Ciudadano y la UCR, en la firma del compromiso antes de la inscripción como frente electoral.

A pesar de su alejamiento, enfatizó que como presidente de la UCR, respeta la decisión partidaria y, por tanto, no buscará una candidatura en otro espacio político para no traicionar su ideología.

Para él, el desafío del radicalismo es “seguir convenciendo a correligionarios de que el camino es otra alternativa“, fortaleciendo el partido y trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos que hoy se sienten “ajenos, asqueados y enojados con la política”.

Finalmente, el líder radical hizo un llamado a la autocrítica y a la construcción de un proyecto colectivo, buscando puntos en común con otros sectores para sacar a la provincia y al país adelante. “Si creemos que somos capaces de poder llevar esos cambios adelante, creo que hay muchos dirigentes a lo largo de la provincia… que están en condiciones de llevar esos cambios”, concluyó Roquel.