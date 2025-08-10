Your browser doesn’t support HTML5 audio
La producción industrial manufacturera creció 9,3% en junio , respecto de igual mes del año pasado, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicó el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero).
El acumulado de enero-junio subió 7,1% respecto a igual período de 2024; mientras que en junio, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de -1,2% respecto al mes anterior.
Por rubro
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes subió 29,0%, Alimentos y bebidas 4,0%, Prendas de vestir, cuero y calzado 3,8% y Productos textiles 2,8%. En cambio, “Productos de metal” mostró una disminución de 5,8%.
Por su parte, el índice de producción industrial minero (IPI minero) mostró una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio presentó un aumento de 2,5% respecto a igual acumulado del año anterior.
El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” muestra una suba de 7,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio presentó un aumento de 2,4% respecto a igual acumulado del año anterior.
El langostino, comparado con igual mes del año pasado, cayó 99% su producción.
La pesquería
En tanto, según el Indec el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de -74,1% en junio respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una disminución de -19,4% respecto de igual período del año anterior.
De esta forma, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 12,5% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 2,4% respecto al mes anterior,
Oro rojo en picada
En junio de 2025, el grupo “Peces” registró una caída de -22,9% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025, respecto a igual acumulado del año anterior, presentó una disminución de -7,6%.
Por su parte, el grupo “Crustáceos” mostró una caída de -99,0% respecto a igual mes del año anterior. Esto se explica en el conflicto gremial que afectó la pesquería del langostino, durante ese período. Así, el acumulado enero-junio de 2025, respecto a igual período del año anterior, cayó -62,4%.
Cabe marcar que la incidencia de la caída en crustáceo implicó una incidencia negativa de 83,9% en la variación interanual general del IPI.
Pese a una suba de 257% en el calamar, no pudo revertir la tendencia negativa de junio.
El brillo del calamar
Sólo el grupo “Moluscos” registró un aumento de 275,7% respecto a igual mes del año anterior. Esto se debió a la excelente temporada del calamar que marcó cifras muy superiores a las del año pasado.
De enero-junio de 2025,el grupo incrementó su producción en un 30,7% respecto de igual período de 2024. Y empujó en un 12,3% la variación interanual del IPI general.
