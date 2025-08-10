Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La producción industrial manufacturera creció 9,3% en junio , respecto de igual mes del año pasado, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicó el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero).

El acumulado de enero-junio subió 7,1% respecto a igual período de 2024; mientras que en junio, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de -1,2% respecto al mes anterior.

La venta de automóviles subió 29% según el Indec, durante el mes de junio de 2025.

Por rubro

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes subió 29,0%, Alimentos y bebidas 4,0%, Prendas de vestir, cuero y calzado 3,8% y Productos textiles 2,8%. En cambio, “Productos de metal” mostró una disminución de 5,8%.

Por su parte, el índice de producción industrial minero (IPI minero) mostró una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio presentó un aumento de 2,5% respecto a igual acumulado del año anterior.

El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” muestra una suba de 7,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio presentó un aumento de 2,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

El langostino, comparado con igual mes del año pasado, cayó 99% su producción.

La pesquería

En tanto, según el Indec el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de -74,1% en junio respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una disminución de -19,4% respecto de igual período del año anterior.

De esta forma, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 12,5% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 2,4% respecto al mes anterior,

La crisis que paralizó la pesca del langostino repercutió en el IPI Pesquero.

Oro rojo en picada

En junio de 2025, el grupo “Peces” registró una caída de -22,9% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025, respecto a igual acumulado del año anterior, presentó una disminución de -7,6%.

Por su parte, el grupo “Crustáceos” mostró una caída de -99,0% respecto a igual mes del año anterior. Esto se explica en el conflicto gremial que afectó la pesquería del langostino, durante ese período. Así, el acumulado enero-junio de 2025, respecto a igual período del año anterior, cayó -62,4%.

Cabe marcar que la incidencia de la caída en crustáceo implicó una incidencia negativa de 83,9% en la variación interanual general del IPI.

Pese a una suba de 257% en el calamar, no pudo revertir la tendencia negativa de junio.

El brillo del calamar

Sólo el grupo “Moluscos” registró un aumento de 275,7% respecto a igual mes del año anterior. Esto se debió a la excelente temporada del calamar que marcó cifras muy superiores a las del año pasado.

De enero-junio de 2025,el grupo incrementó su producción en un 30,7% respecto de igual período de 2024. Y empujó en un 12,3% la variación interanual del IPI general.