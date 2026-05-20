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Este miércoles la presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, realizó una denuncia penal contra la concejal Cynthia Soledad Kamu, quien fuera presidenta del cuerpo durante el ejercicio 2025, a partir de una serie de supuestas inconsistencias detectadas en compras, recepción, guarda, administración, registración patrimonial y destino de bienes adquiridos durante la gestión anterior.

La presentación también alcanza a todos aquellos funcionarios y agentes que pudieran haber intervenido dentro de la cadena administrativa, financiera, patrimonial y de control, en caso de que la investigación determine eventuales responsabilidades vinculadas a los hechos denunciados.

D’Amico sostuvo: “Como presidente del Honorable Concejo Deliberante tengo la responsabilidad institucional y moral de actuar frente a situaciones graves y que deben ser investigadas”.

Según se indicó en la denuncia, en el marco de tareas de relevamiento institucional, auditoría interna y control patrimonial impulsadas por la actual gestión, comenzaron a detectarse numerosas inconsistencias relacionadas con bienes, herramientas, materiales y elementos que habrían sido adquiridos, facturados y entregados, pero que -según la denuncia- actualmente no se encontrarían físicamente dentro de la institución, no habrían sido debidamente patrimonializados o no contarían con registros claros de inventario y trazabilidad.

Los detalles

Entre los bienes observados, la presentación agrupó elementos vinculados a herramientas y mantenimiento, materiales para refacciones internas, insumos de seguridad e higiene, plantas ornamentales y equipamiento informático. En algunos casos, la denuncia mencionó herramientas como morsas, juegos de destornilladores, pinzas, cajas de herramientas, electrodos, discos de corte, sierras, cutters y juegos de llaves; además de materiales de construcción en seco, botiquines institucionales, elementos de primeros auxilios, plantas y equipos de computación.

De izquierda a derecha: Daniela D’Amico, Soledad Kamu, y el exsecretario Oscar Giménez, en el acto de traspasado de autoridades 2025 a 2026.

En la denuncia se remarcó que dentro del Concejo Deliberante existe un procedimiento administrativo formal de entrega y recepción patrimonial, mediante el cual los jefes salientes deben suscribir informes patrimoniales sobre los bienes bajo su órbita y los jefes entrantes deben efectuar la recepción correspondiente de los elementos existentes en cada área.

En ese sentido, la presentación sostuvo que en diversos casos los bienes no fueron hallados, no existirían registraciones patrimoniales suficientes o no habría correspondencia entre las compras efectuadas y los elementos efectivamente entregados o recepcionados. También se señaló que estas circunstancias revisten gravedad institucional, teniendo en cuenta que el organismo contaba con mecanismos administrativos destinados a evitar faltantes, pérdidas o desaparición de bienes públicos.

“Deben ser investigadas”

Al referirse a la presentación judicial, D’Amico sostuvo: “Como presidente del Honorable Concejo Deliberante tengo la responsabilidad institucional y moral de actuar frente a situaciones graves y que deben ser investigadas”.

La actual composición del Concejo Deliberante: Martín Chávez, Julio Aravena, Sol Kamu, Daiana Rutherford, Giulliana Tobares (Por Santa Cruz), Daniela D’Amico y Ayrton Ruay. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Por ese motivo, realicé la correspondiente denuncia penal por presuntas irregularidades administrativas, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculadas a la gestión de la concejal Cynthia Soledad Kamu”, agregó.

En esa misma línea, la presidenta del cuerpo legislativo municipal expresó: “No voy a ser cómplice de todo lo que falta en el Concejo Deliberante. La transparencia y el cuidado de los recursos públicos no pueden depender de silencios ni especulaciones políticas”.

“La denuncia ya se encuentra en manos de la Justicia y del Tribunal de Cuentas, organismos que deberán determinar las responsabilidades correspondientes”, indicó entre otras cosas.