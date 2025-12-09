Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniela D’Amico, la nueva presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, fue entrevistada por LU12 AM680 y adelantó los proyectos que impulsará, centrados en la “transparencia”, la “modernización” y la “participación ciudadana“.

Explicó que su designación como presidenta fue el “resultado de una negociación y un acuerdo de votos entre concejales“, motivado por la “necesidad de asumir un rol con mayor responsabilidad institucional“.

Hasta aquí, su posición la obligaba a decidir en situaciones de empate (3-3), enfatizó que sus votos siempre se emitían con la “mayor de las responsabilidades”, entendiendo que su labor es representar a los vecinos de Río Gallegos por encima de cualquier diferencia política partidaria.

El quiebre con la gestión anterior -presidida por la concejal Sol Kamu- se debió a “varias diferencias”, que se concentraron específicamente en la administración de los recursos y la forma en que se llevaba adelante la conducción del Concejo Deliberante.

Tras encontrar coincidencias con los concejales del SER en la visión de trabajo diario, se decidió avanzar con el cambio de mando.

Bajo su presidencia, aseguró que el Concejo se enfocará en funcionar efectivamente como un órgano de contralor y en trabajar sobre la norma –las ordenanzas– para lograr una mejor regulación del estado municipal. Su objetivo primordial es que sea “un lugar para atención al vecino” y que todas las acciones y procesos sean “lo más claras posibles”.

Presupuesto

La nueva presidencia tiene planes concretos para modernizar la institución y hacerla más eficiente y accesible. Uno de los puntos focales es la digitalización del Concejo. Consideró que avanzar seriamente en este tema no solo es una cuestión de modernización, sino una herramienta clave para mejorar la transparencia y la fiscalización, especialmente en lo relativo a los gastos.

El primer paso inmediato, sin embargo, se centrará en la apertura y el debate del Presupuesto 2026, que acaba de ingresar al Concejo.

La presidenta busca cumplir con la ordenanza vigente que promueve la participación, invitando a una amplia gama de actores sociales y comunitarios a debatir el proyecto.

Esto incluye a las organizaciones civiles, la Cámara de Comercio, la universidad local y las juntas vecinales, garantizando que todos puedan tener voz en la discusión de cómo se asignarán los fondos municipales. El objetivo es tratar y, si es posible, aprobar el presupuesto en sesiones extraordinarias antes de que finalice el año. Las invitaciones a las distintas instituciones ya están siendo cursadas.

Carta Orgánica

Quizás el proyecto más trascendental y que reviste un carácter histórico para la ciudad es la intención de llamar a un Estatuyente (asamblea constituyente municipal) para elaborar la Carta Orgánica.

Subrayó que esta es una bandera que el bloque de la Unión Cívica Radical ha levantado durante años, y ahora buscarán activamente ser parte de ese proceso. Ve en este desafío una oportunidad para replicar el éxito de la participación ciudadana que se vivió con la audiencia pública, de la cual, según señaló, surgió una obra que hoy ya está avanzando. La presidenta destacó la naturaleza cívica y desinteresada del proyecto, ya que los vecinos que se postulen para el cargo de estatuyente trabajarán ad honorem en la elaboración de la norma fundamental de la ciudad, un factor que considera “interesante” y promotor de la genuina participación.