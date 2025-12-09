Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado 28 de noviembre, el Gobierno Nacional publicó el nuevo Sistema de Subsidios Focalizados (SEF) en hogares vulnerables y dio inicio a una consulta pública que estará abierta durante 15 días hábiles.

Adiós a la segmentación energética

El nuevo régimen único y simplificado de subsidios para los consumos residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa (GLP) y gas propano por redes comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026. Con su puesta en marcha se dejará de utilizar la segmentación por niveles N1, N2 y N3; el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

En el nuevo sistema solo habrá dos categorías claramente definidas: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Las diferencias entre la segmentación tarifaria y el nuevo esquema que regirá desde enero de 2026.

La clase media la más perjudicada

De acuerdo a las condiciones establecidas, los hogares con subsidios serán aquellos cuyos ingresos sean menores a tres Canastas Básicas Totales, cifra que totaliza $3.641.397 (de acuerdo a la última publicación del Indec, que será actualizada el próximo 11 de diciembre). Todos aquellos que tengan ingresos superiores a ese monto, pagarán la tarifa plena.

Si bien, en principio, el tope de ingresos podría parecer importante, en zonas como la Patagonia, dónde el costo de vida es alto, impacta de lleno en la clase media. Cabe recordar que en la segmentación, para la zona sur, se incrementaba en un 20% el tope de ingresos, algo que, por ahora, no está mencionado en el nuevo esquema.

Desde la Secretaría de Energía se aclaró que las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse. Pero cabe recordar que, a pesar de todas las campañas de difusión, todavía hay gente que debería poder acceder al subsidio que no realizó la inscripción.

En las estimaciones de la secretaría de Energía, a partir de una auditoría sobre la segmentación, se estima que habrá unos 2,59 millones de usuarios que pasarán a abonar la tarifa plena en electricidad y gas.

Usuarios del Programa Hogar y gas propano

Por otra parte, se incorporan al nuevo régimen 3.364.065 usuarios del Programa Hogar. Los mismos pasarán a recibir el subsidio bajo “reglas más claras y homogéneas” señalaron desde el gobierno nacional.

Además, aquellas personas usuarias de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir del mes de enero mediante el formulario disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Qué cambia en la factura: Topes y Precios

El nuevo régimen SEF no solo restringe quién entra, sino cuánto consume. El esquema propone:

Electricidad : Un bloque base subsidiado de 300 kWh/mes en periodos de alto consumo y 150 kWh/mes en bajo consumo.

: Un bloque base subsidiado de en periodos de alto consumo y en bajo consumo. Gas : Topes definidos por zona bioclimática.

: Topes definidos por Bonificación: El Estado subsidiará el 50% del consumo base, eliminando la gratuidad total sobre los bloques subsidiados.

A esto se suma una liberalización de los precios mayoristas. En gas (PIST), se adoptará un precio único anual de 3,79 USD/MMBTU, eliminando la estacionalidad del “Plan Gas.Ar“, lo que dolariza y estandariza el costo base del sistema.

Qué dice el Gobierno sobre la zona fría en el marco del nuevo esquema de subsidios energéticos.

La zona fría no está en riesgo

Cabe señalar que si bien el SEF establece un tope de ingresos para acceder al subsidio del 50% sobre el consumo de gas, esto es independiente del régimen de Zona Fría, del que gozan los usuarios de gas de Santa Cruz y de toda la Patagonia.

Cabe remarcar que en el esquema del gas, se quita todo subsidio en verano, sin contemplar regiones. Para Energía, las variaciones de demanda por geografía, como es el caso de los usuarios de la Patagonia y zonas de bajas temperaturas, estará cubierta por el régimen del beneficio por Zona Fría, que amplía los volúmenes de consumo y subsidia hasta un 50% del consumo todo el año.

Esta afirmación confirma la continuidad del beneficio, que de hecho está garantizado en el Presupuesto Nacional 2026, próximo a ser tratado en el Congreso de la Nación.

Consulta pública ¿reemplaza a la audiencia?

De acuerdo a lo que dicen las normas y marcó la Corte Suprema en su momento, antes de cualquier cambio en la política tarifaria, el Estado debe convocar a una audiencia pública para debatirlo y darle derecho de participación a los usuarios.

La convocatoria de este mecanismo demanda varios meses, por lo que desde la Secretaría de Energía se optó convocar a una “consulta pública” en reemplazo de la “audiencia pública” que marca la ley.

En esta consulta pública, accesible en la página de la Secretaría de Energía , se ofrece la documentación que justifica la decisión, se puede descargar un formulario para participar el que, luego, el usuario debe enviar por correo electrónico a una dirección de mail determinada.

Los usuarios podrán dar su opinión a través de este formulario, el que estará disponible hasta el próximo 19 de diciembre, según informa la cartera energética en su sitio web.

¿Una posible judicialización?

Desde el anuncio del nuevo esquema y su puesta en marcha, existe un plazo muy exiguo. La ciudadanía tiene apenas 15 días hábiles (hasta el 19 de diciembre) para opinar, y el Gobierno se reserva solo 5 días para procesar esas observaciones y dictar la norma.

Si bien esta estrategia permitiría cumplir los plazos administrativos antes de enero, no está claro si al evitar la Audiencia, el Ejecutivo se expone a una eventual demanda judicial, por “incumplimiento” de los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “CEPIS” de 2016, que frenó los tarifazos de la gestión Macri.

La cantidad de usuarios que participen en la consulta pública y el hecho de que la misma no está contemplada en la normativa será determinante, será determinante, ante una eventual resolución judicial que apunte a frenar el nuevo esquema.

