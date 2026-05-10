El mercado de vehículos usados en Santa Cruz atraviesa un periodo de marcada retracción, en sintonía con un escenario nacional que no logra revertir su tendencia negativa. Según los datos procesados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la provincia registró una caída acumulada del 15% en las ventas durante los primeros cuatro meses de 2026.

Esta cifra refleja la profundidad de una crisis que afecta la rotación de inventarios y la capacidad de las agencias locales para cerrar operaciones en un entorno económico complejo.

Datos

Durante abril se comercializaron 154.792 unidades a nivel país, lo que representó una baja del 2,62% respecto de igual mes de 2025.

Si bien hubo un levísimo crecimiento del 0,52% en comparación con marzo, los volúmenes de venta se mantienen estancados y no alcanzan a compensar las pérdidas de los meses previos.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, señaló que el mercado se encuentra inestable y que el sector está trabajando para dotar a las agencias de nuevas herramientas, informó Noticias Argentinas.

Estas medidas buscan que el público tenga una noción realista del valor de los autos, ya que existe una distorsión de precios que genera confusión y frena el interés de los potenciales compradores en el territorio santacruceño.

Uno de los factores determinantes de este desplome es la situación financiera. El sector advierte que los bancos y las entidades financieras siguen sin ofrecer tasas de interés acordes a lo que requiere el mercado.

Aunque los modelos y nichos de autos más demandados están cubiertos y disponibles en las agencias de todo el país, la falta de créditos accesibles actúa como un cuello de botella.

Esta dificultad para financiar las unidades, sumada a la incertidumbre sobre los valores reales, explica por qué el mercado del interior se mantiene en niveles bajos pese a su tradicional estabilidad frente al AMBA.

Ante este panorama, desde la entidad gremial apuestan a una normalización rápida del sector que permita clarificar los precios y mejorar las condiciones de acceso al crédito.

El objetivo es intentar retomar el camino hacia un nuevo récord de ventas para el cierre de 2026, aunque el acumulado de enero a abril deja un margen muy estrecho para la recuperación.

El impacto de la caída del 15% en la provincia evidencia que la actividad requiere de un cambio estructural en las condiciones de financiación y una mayor estabilidad económica.

Solo así los consumidores santacruceños podrán volver a traccionar la demanda en los salones de venta de la región.