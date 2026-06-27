Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El evento contó con una cobertura especial de La Opinión Austral, medio que reflejó las alternativas de una jornada marcada por debates de La Libertad Avanza de cara al armado electoral futuro y discusiones ideológicas de fondo. Entre las figuras nacionales que arribaron a la provincia se destacaron los diputados Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Juliana Santillán, Lorena Villaverde y María Celeste Ponce, además del senador salteño Gonzalo Guzmán Coraita.

La agenda institucional del foro incluyó paneles clave orientados a las reformas institucionales y el desarrollo patagónico. Entre las mesas principales, se destacó el panel “Reforma Electoral: Más transparencia, menos privilegios”, donde disertaron el diputado Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel. En el resto de las comisiones se abordaron los ejes de la situación económica nacional, la estrategia de cara a los desafíos legislativos del próximo año y la formación de cuadros territoriales.

La jornada no estuvo exenta de serios incidentes en las afueras del recinto. Manifestantes contrarios al evento arrojaron piedras, huevos y botellas contra los asistentes e invitados nacionales. Debido a la magnitud de las agresiones y en el marco de un repliegue preventivo, efectivos de Gendarmería Nacional debieron intervenir de forma directa para custodiar los accesos y garantizar la seguridad física de los legisladores al momento del ingreso.

Gabriel Valerini, referente de la batalla cultural.

La batalla cultural

“La batalla cultural es previa a una batalla política, la gente no va a votar lo que no entiende. Entonces, para cambiar la realidad política hay que cambiar las ideas”, definió Gabriel Valerini, referente de la batalla cultural llegado desde Buenos Aires.

Para el dirigente, Argentina emprendió hace dos años un cambio de paradigma que actualmente es replicado por otros Estados de la región.

“El mundo está cambiando. Las ideas de las izquierdas, los socialismos del siglo XXI han fracasado, han llevado los países a la ruina, han enriquecido a los dirigentes y han multiplicado a los pobres”, afirmó.

“En todo el país y en países vecinos, lo vimos en Chile, lo vemos en distintos países, están girando a la derecha precisamente porque la gente se hastió de una coalición de delincuentes que los ha saqueado“, agregó Valerini, concluyendo que “hay vientos de cambio para toda la provincia de Santa Cruz”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sentí miedo”

Por su parte, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, dialogó en exclusiva con La Opinión Austral tras sortear los disturbios en el ingreso al recinto y dejó en claro su repudio a los hechos de violencia.

“Es la primera vez que vengo acá y la verdad que el recibimiento fue fatal. Eso es lo que hay que cambiar. No puede ser que uno venga a una ciudad que quiera conocer y que tengas gente tirando huevos, piedras y que tenga que andar la Gendarmería a cubrirte”, expresó.

“Sentí miedo, pero a la vez no. Esto no puede ser, porque cuando el kirchnerismo hace sus actos, nadie de nosotros jamás va a esperar con huevos“, contrastó.

Respecto al desarrollo del debate en el interior del foro, la diputada nacional calificó las jornadas como muy constructivas. “Se habló de la batalla cultural, se habló de cómo viene la economía, con todas las cosas que están pasando muy positivas, y demostrar la diferencia que tenemos con el kirchnerismo”, detalló.

De cara a los próximos desafíos electorales y el armado político en el territorio, Reichardt remarcó la importancia del compromiso de la militancia. “El año que viene hay que estar muy conscientes que hay que fiscalizar, hay que comprometerse. Hay gente que dice ‘a mí la política no me gusta’, pero hay que comprometerse”, subrayó.

Al ser consultada sobre si las estructuras del espacio ya se encuentran trabajando de cara al año 2027, la legisladora concluyó de manera tajante: “Siempre, claro”.