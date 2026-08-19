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La aplicación del Decreto Provincial 608 volvió a quedar en el centro de la discusión en torno a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. Luego de que el organismo aprobara las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por la normativa, el vocal representante de los trabajadores activos, Cristian Sánchez, cuestionó el mecanismo y advirtió que la situación podría derivar en nuevas presentaciones judiciales.

En diálogo con LU12 AM680, Sánchez remarcó que el debate no debería concentrarse únicamente en las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia que fueron alcanzadas por la medida y que anunciaron que podrían iniciar acciones legales. Cabe remarcar que el conflicto, no obstante, se conoció tras la situación de las juezas Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña.

REUNIÓN EN LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: Paula Ludueña (vocal del TSJ); Viviana Carabajal (vocal de la CPS pasivos); Cristian Sánchez (vocal de la CPS activos); Fernando Tanarro (abogado de las vocales del TSJ), Alicia Mercau y Reneé Fernández (vocales del TSJ).

“Parece que la noticia que se vende es que jubilaron solamente a tres juezas y parece que ellas fueran el gran problema del asunto. Y resulta que, al final, tenemos 24 trabajadores más que todavía no tienen conocimiento, que están siendo jubilados”, sostuvo.

Para el representante de los activos, la decisión de jubilarse constituye un acto personal y cuestionó que el Estado pueda avanzar unilateralmente sobre ese momento de la vida laboral. “Cuando uno toma una decisión de jubilarse tiene que ser una decisión pura y netamente personal, porque detrás de cada número, de cada experiencia, hay una historia de vida y una persona a la cual se la jubila”, señaló.

Qué establece el Decreto 608

Sánchez explicó que, según su interpretación, el régimen previsional establece un procedimiento mediante el cual, una vez finalizado el expediente jubilatorio, el trabajador dispone de 30 días para presentar su renuncia. En caso de no hacerlo, el empleador puede disponer que continúe trabajando durante un período de hasta 180 días, tras lo cual se produciría la baja automática del haber de actividad y el pase al sistema jubilatorio. “Una cosa es que vos decidas jubilarte y otra cosa es que te jubilen compulsivamente”, afirmó el vocal.

En ese sentido, sostuvo que el Decreto 608 introdujo un cambio que, a su entender, debería haberse realizado mediante una modificación de la legislación previsional y no a través de una norma del Poder Ejecutivo. “La ley no puede ser modificada a través de un decreto. Si hay algún cambio que hay que hacer, hay que hacer un cambio en la ley”, planteó.

La tapa del diario La Opinión Austral del sábado 15 de agosto.

Sánchez recordó que, junto con su representación legal, ya había cuestionado judicialmente el Decreto 608 y promovido una acción para que se determine su constitucionalidad.

Según explicó, recientemente presentó un recurso de pronto despacho ante el Tribunal Superior de Justicia para reclamar que el máximo tribunal provincial avance sobre la cuestión de fondo.

“El Tribunal Superior de Justicia no nos el fallo de fondo para decir si es constitucional o no”, cuestionó, y señaló que la medida cautelar que había impedido la aplicación del decreto quedó limitada por una nueva normativa que establece un plazo máximo de seis meses para ese tipo de medidas.

“Se enteró que estaba jubilado”

Uno de los episodios que, según Sánchez, refleja el impacto concreto de la aplicación del decreto ocurrió este miércoles en la propia Caja de Previsión. El vocal relató que un trabajador vial que había viajado desde Piedrabuena hasta Río Gallegos para buscar combustible y gas destinado a sus compañeros se presentó en las oficinas del organismo y allí se enteró de que había sido jubilado. “Él ni siquiera se había enterado de que había sido jubilado”, contó Sánchez.

El trabajador, de acuerdo con el relato del vocal, llevaba más de 39 años de servicio. La situación generó un fuerte impacto emocional entre quienes se encontraban en el lugar. “Esa es la otra parte del decreto que no se ve. Acá hay otros trabajadores, hay otras personas que también están en esto y que no saben”, manifestó.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz.

Sánchez agregó que otra trabajadora alcanzada por la medida se comunicó con él y que, en su caso, además, cuenta con fueros gremiales por encontrarse en ejercicio de un mandato sindical. “Ya le dijeron que están por la vía legal también. Nosotros creemos que esto va a ser el principio de mucha demanda contra la Caja”, anticipó.

Otro de los puntos cuestionados por Sánchez está relacionado con la transición entre la condición de trabajador activo y jubilado. Según explicó, el decreto faculta a la Caja a otorgar el beneficio jubilatorio y comenzar a abonarlo como tal, mientras se comunica al empleador que debe cesar el pago del salario como trabajador activo.

De esta manera, según la interpretación planteada por el vocal, una persona puede continuar desempeñando sus funciones mientras ya percibe un haber jubilatorio, sin que necesariamente haya mediado una decisión personal de retiro. “Sin consentimiento, sin aviso, pasás a cobrar como jubilado”, afirmó.

Más de 300 expedientes en la mira

Sánchez también advirtió que el universo de trabajadores que podría quedar alcanzado por el Decreto 608 sería considerablemente mayor. “Hablan de más de 300 casos, por lo menos desde Río Gallegos”, señaló.

No obstante, indicó que durante una reunión extraordinaria realizada este miércoles se les informó que, por el momento, no habría nuevas jubilaciones para la reunión del directorio prevista para este jueves. El vocal señaló además que comenzó a mantener contactos con representantes sindicales para analizar la situación y brindar asesoramiento a los trabajadores que puedan encontrarse alcanzados por la medida.

Pablo Pérez. presidente de la Caja de Previsión Social.

“Hay muchas cosas más importantes aparte de las tres personas del Poder Judicial. Ya tenemos un montón de compañeros que han sido alcanzados”, sostuvo.

La discusión por la reforma previsional

Durante la entrevista, Sánchez vinculó la aplicación del Decreto 608 con un debate más amplio sobre el sistema previsional santacruceño.

Recordó que a comienzos de 2026 había circulado un proyecto vinculado con una emergencia económica y una eventual reforma previsional, y consideró que ambos procesos podrían estar relacionados. “Todo tiene que ver con todo. Así como cuando dije en 2024 que este decreto estaba apuntado al Poder Judicial, vuelvo a decir hoy, en 2026, que creo que apunta al cambio del sistema de la ley”, afirmó.