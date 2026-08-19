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El gobernador Claudio Vidal encabezó este martes la inauguración de nuevos invernaderos destinados a la producción de alimentos mediante sistemas de hidroponía y del Bodegón “Alma”, ubicado en el ingreso al Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede S.A.U., en Río Gallegos.

En este marco, el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, dialogó con Radio LU12 AM680 sobre el desarrollo y diversificación de la sociedad anónima que actualmente cuenta con 75 empleados.

“La masa de la ocupación del predio está hecha por empresas que se asociaron con nosotros, alquileres de galpones o también, emprendimientos propios. El modelo de asociación de Santa Cruz Puede, por ley, es muy amplio, se puede desde comercializar y poner su propio negocio a asociarse o alquilar un local”, explicó.

En este marco, en menos de un mes, llegará AMA OILS & CIA a la provincia. “Es una empresa muy importante en la provincia de Buenos Aires, comercializa y prepara aceites y grasas industriales, en las primeras semanas de septiembre se van a estar instalando en el polo de Santa Cruz Puede, así que estamos contentos”, manifestó.

“Ellos ponen todo, nosotros alquilamos el galpón. Puede generar independencia de abastecimiento de efectos del norte”, señaló.

AMA ofrece lubricantes para moto, náutica y karting, grasas y productos varios para motosierras, bordeadoras, desmalezadoras y cortadoras de césped, gama completa para cualquier tipo de motor y lubricantes especiales para todo tipo de industrias y aplicaciones.

Respecto a el cambio hacia un modelo productivo, manifestó: “Creo que no es fácil cambiar 30 años, no se cambian en tres años. Entiendo que todos queremos resultados y somos ansiosos, pero para tener perspectiva de lo que hacemos creo que hay que recordar lo que era. El gobernador está intentando algo distinto“.

“Nosotros recién empezamos a caminar. El día de mañana, deberíamos ver esto asociado a acciones vendidas a empresas, desarrolladoslos negocios de la matriz productiva, agrícola, la carpintería, loindustrial, el mercado concentrador. Me parece que no hay límites en el crecimiento si se lo acompaña, si seguimos en esta línea de la producción y del trabajo”, afirmó.

“Este esfuerzo hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y los primeros que lo tienen que cuidar, controlando y mirando todo lo que hay que mirar, son los dirigentes”, concluyó.