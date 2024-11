Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un escándalo por corrupción sacude a La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz a través del PAMI, organismo nacional a cargo del referente del partido libertario Jairo Guzmán. Sergio Torres, ahora ex jefe de la delegación en Caleta Olivia, presentó una denuncia penal contra Guzmán, acusándolo de solicitar aportes partidarios a una médica auditora a cambio de mantener su empleo.

Según la denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción N° 1, y un audio que expuso com prueba, Guzmán habría pedido a Torres que le cobrara a la profesional un 10% de su sueldo como aporte para el partido La Libertad Avanza. Ante la negativa tanto de Torres como de la médica, ambos sufrieron represalias, incluyendo el despido de Torres.

Torres aseguró contar con pruebas contundentes de la solicitud de Guzmán, como audios, mensajes de texto y correos electrónicos para denunciarlo por “tentativa de extorsión” hacia él y la doctora, quien pidió mantener su nombre resguardado.

El ex jefe del PAMI en Caleta Olivia explicó que la médica contratada contaba con una amplia experiencia en auditoría de obras sociales y fue seleccionada por su currículum. Sin embargo, al día siguiente de su contratación, Guzmán le exigió el aporte partidario. “Yo la ideología la dejo afuera del PAMI“, afirmó Torres, quien se negó a cumplir con la solicitud de Guzmán.

Como consecuencia de su negativa, Torres fue “frizado” y sus gestiones fueron bloqueadas. “Se nos ha denegado la atención de nivel central, no me atendía el director sino que se comunicaban entre los médicos, me puenteaban”, denunció.

Torres aseguró que no busca recuperar su puesto, sino poner en evidencia la conducta de Guzmán y proteger a los afiliados del PAMI. “Me mueve el afiliado porque es al que perjudica, con un gran destrato”, afirmó junto a un grupo de jubilados de Caleta Olivia que lo apoyaron.