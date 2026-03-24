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A 50 años del último golpe de Estado, se conmemoró el 24 de marzo un acto homenaje por el Día de la Memoria en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

Durante el acto estuvieron presentes los diputados de la Legislatura Provincial Adriana Nieto, Fabiola Loreiro y Eloy Echazú, el subsecretario de Derechos Humanos, Rubén Fernández, el cónsul de Chile en Río Gallegos, Cristian Blasco Torres, el Padre Daniel Ledesma, junto con distintas autoridades de la Cámara. También estudieron los abanderados de la Escuela Primaria Provincial N°1 “Hernando De Magallanes”, y el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, quien a su vez, preside la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Durante el acto, el Vicegobernador leyó un discurso en el que recapituló los momentos más oscuros de los últimos 50 años: “Se disolvieron las instituciones democráticas y se llevó adelante un plan sistemático de represión. Hubo detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas en centros clandestinos, lo que dejó miles de víctimas y un profundo impacto en la vida de nuestro país. Ese periodo oscuro no solo afectó a una generación, dejó heridas que atravesaron familias, comunidades y a toda la sociedad argentina.”

Posteriormente, también destacó la nueva etapa que inició con el retorno a la democracia, haciendo fuerte hincapié en la labor del gobierno de Ricardo Alfonsín, quien “apenas 3 días después [de asumir], tomó una decisión histórica por ordenar que los responsables de la dictadura fueran llevados ante la justicia”, así “inicia un proceso que se convirtió en un referente mundial en defensa de la justicia y la democracia”. También destacó la creación de la CONADEP, y del informe Nunca Más de 1984. “Un documento fundamental para la memoria colectiva y base del proceso judicial que que vendría después.”

“Nunca más no es una consigna vacía, es un compromiso permanente, un compromiso con la verdad, con la justicia y con la defensa irrestricta de los derechos humanos. Este aniversario nos obliga a reflexionar, pero también a reafirmar el rumbo” agregó.

Una vez terminado el acto, se descubrió una placa conmemorativa en el recinto “Juan Carlos Rossel” de la Legislatura de Santa Cruz que reza “A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, recordar no es sólo mirar atrás, es sostener la memoria, la verdad y la justicia como límite frente al olvido para que nunca más el silencio reemplaza la palabra.”

Posteriormente hubo una rueda de prensa, en la que estuvo presente el móvil de La Opinión Austral. El Vicegobernador Leguizamón destacó que “sin ninguna duda fue un presidente que que ha marcado un hito no solamente en la Argentina, sino en el mundo”.

Cuando fue consultado sobre la postura del gobierno nacional y el spot oficial que se subió desde la cuenta de X y Youtube de la Casa Rosada, expresó: “Yo creo que los datos oficiales son los que uno tiene que tomar”, “en el informe de la CONADEP claramente dice que son más de 8.000 personas los que lograron registrarse como desaparecidos, y hoy dicen que después de mucho trabajo llegaron a casi 10.000”.

“Yo creo que hubieron víctimas de ambos lados, esto también es cierto”, agregó. Recordó también que fue uno de los tres decretos de Alfonsín el que estableció que se “debe juzgar a a todos aquellos que habían tenido actos de terrorismo”.