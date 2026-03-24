En la continuidad del juicio que busca responsabilidades por las 44 muertes a raíz del hundimiento del ARA San Juan, este martes 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia, se registró un momento tenso en las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Luego del testimonio de maquinistas y suboficiales del lunes, en el que se conocieron detalles sobre el contexto en el que se encontraba el ARA San Juan, además de aspectos técnicos que pudieron aportar los testigos, este martes continuó con la declaración de los suboficiales Elbio Seltzer y Félix Edgardo Macías, sumados a los capitanes de navío Ernesto Horacio Blanco, Carlos Humberto Acuña y Eduardo Cella Irigoyen.

La situación escaló cerca del mediodía cuando, según pudo saber La Opinión Austral, en su declaración, el comandante Ernesto Blanco comenzó a responder evasivamente a las preguntas realizadas por las partes.

Según pudo saber este diario, “No recuerdo” y “no sabría decirle” fueron algunas de las respuestas que Blanco dio a alrededor de 25 preguntas que le realizaron y, si bien no constituye un falso testimonio como es conocido habitualmente, podría incurrir como falso testimonio reticente.

¿Cuándo ocurre el falso testimonio reticente? El mismo ocurre cuando un testigo, perito o intérprete, sin mentir explícitamente, calla, oculta o silencia datos, hechos o información relevante que conoce, alterando sustancialmente la verdad en un proceso judicial. Esta conducta dolosa es punible como delito contra la administración de justicia.

Por ello Valeria Carreras, querella mayoritaria en el caso denunció ante el tribunal conformado por Luis Alberto Giménez, Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Baronetto a Blanco. Ante esto, se realizó un cuarto intermedio con el fin de determinar que se resuelve.

“Sorprende que personas que tengan una carrera intachable no puedan responder preguntas fáciles. Vinieron con muy pocas ganas de colaborar, vamos a poner blanco sobre negro” indicó Carreras a La Opinión Austral durante el cuarto intermedio.

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