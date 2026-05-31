El Gobierno provincial presentó este jueves en la Cámara de Diputados el listado de las obras que realizará en caso de que los legisladores aprueben la Ley de Financiamiento Estratégico, enviada a principios del mes de mayo a esa legislatura.

Se trata de la iniciativa que estipula un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares que debe ser aprobado con una mayoría especial. Entre las obras más importantes que fueron presentadas por el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, se encuentran las siguientes:

Caleta Olivia

Autovía Ruta Nacional Nº 3: Tramo Chubut/Santa Cruz ($ 26.248.063.380, USD 18.661.972).

Autovía Ruta Nacional Nº 3: Tramo Chubut/Santa Cruz ($ 26.248.063.380, USD 18.661.972). Construcción y Equipamiento del Complejo Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ($ 6.636.302.817, USD 4.718.310).

Escuela de Biología Marian y Laboratoristas – Pileta técnica, infraestructura exterior, muros de contención y cerco ($ 998.416.901, USD 709.859).

Remodelación, puesta en valor y funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales ($ 14.065.000.000, USD 10.000.000).

Recuperación de la plena capacidad de la planta de ósmosis inversa y perforación y conexión de 10 pozos de agua adicionales ($ 13.069.554.577, USD 9.292.254).

Planta y extensión de gas “Parque Industrial” Caleta Paula ($ 1.308.045.000, USD 930.000).

Infraestructura de gas natural – Zona Franca ($ 538.459.706, USD 382.837).

Escuela Industrial Nº 10 – ETAPA 1 ($ 5.408.091.549, USD 3.845.070).

Escuela Industrial Nº 10 – ETAPA 2, construcción de gimnasio de 800 m2 ($ 1.505.549.296, USD 1.070.423).

Total: $ 69.777.483.227, USD 49.610.724.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 29 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El Calafate

Finalización de la obra de la nueva planta de tratamiento de residuos cloacales ($ 5.626.000.000, USD 4.000.000).

Traslado del centro distribuidor del barrio Jardines a zona de línea 5 ($ 1.856.580.000, USD 1.320.000).

Reparación integral del acueducto principal ($ 4.922.750.000, USD 3.500.000).

Total: $ 12.405.330.000, USD USD 8.820.000.

El Chaltén

Incorporación de Energías Renovables Fotovoltaico, traslado de planta generadora, generador hidráulico, microturbina ($ 35.162.500.000, USD 25.000.000).

Total: $ 35.162.500.000, USD 25.000.000.

Gobernador Gregores/Puerto San Julián

Ampliación ET Río Santa Cruz, Pto. San Julián, Manantial Espejo, Gdor. Gregores. Interconexión Eléctrica Gregores-San Julián. Línea 132 kV Río Santa Cruz-Puerto San Julián ($ 225.040.000.000, USD 160.000.000).

Total: $ 225.040.000.000, USD 160.000.000.

Las Heras

Construcción de plantas compresoras ($ 10.021.312.500, USD 7.125.000).

Edificio escuela preuniversitaria ($ 3.961.971.831, USD 2.816.901).

Planta de tratamiento de efluentes cloacales ($ 20.800.352.113, USD 14.788.732).

Construcción de 60 Viviendas 50 m2. Con equipamiento básico ($ 5.991.690.000, USD 4.260.000).

Colegio Secundario N° 44 – Ampliación de aulas y SUM. 642 m2 ($ 1.335.382.606, USD 949.437).

Construcción y equipamiento Museográfico del Museo Histórico Petrolero. Estación ferrocarril ($ 2.531.700.000, USD 1.800.000).

Construcción y conexión de 5 pozos de agua para abastecimiento zona Río Deseado ($ 950.000.000, USD 675.435).

Total: $ 45.592.409.049, USD 32.415.506.

Puerto Deseado

Ampliación de Planta de ósmosis ($ 9.845.500.000, USD 7.000.000).

Optimización, Ampliación y Puesta en Valor de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Efluentes Cloacales ($ 4.556.267.606, USD 3.239.437).

Plan de Modernización y Recuperación del Sistema Portuario-Balizas ($ 721.078.873, USD 512.676).

Construcción 50 viviendas 50 m2. Con equipamiento básico -calefacción, cocina, termotanque, otros- ($ 4.993.075.000, USD 3.550.000).

Total: $ 20.115.921.479, USD 14.302.113.

Río Gallegos

Acueducto del Río Gallegos ($ 77.357.500.000, USD 55.000.000).

Instalación Ciclotrón – Radiofarmacia (CEMNPA) ($ 4.195.473.239, USD 2.982.917).

Provisión, Montaje e Instalación de Modulares para el Servicio Penitenciario Provincial ($ 1.687.800.000, USD 1.200.000).

Reparación Cámara Criminal Poder Judicial ($ 69.334.507, USD 49.296).

Re-funcionalización Reserva Geológica Provincial Laguna Azul ($ 227.813.380, USD 161.972).

Industrial N° 6 – etapa 1: talleres y servicios ($ 4.556.267.606, USD 3.239.437).

Industrial N° 6 – etapa 2: hangar ($ 2.575.281.690, USD 1.830.986).

EPP N° 91 / CPES N° 41 – gimnasio y dependencias ($ 1.822.507.042, USD 1.295.775).

Jardín Virgen del Valle – jardín de infantes 3 salas, sala multipropósito y dependencias ($ 1.161.848.239, USD 826.056).

EIPE Río Gallegos – etapa 1 – escuela y talleres ($ 5.923.147.387, USD 4.211.268).

Edificio Kirchner y Perito Moreno – polo educativo ($ 2.733.760.563, USD 1.943.662).

Ampliación edificio Tribunal de Cuentas ($ 1.354.708.651, USD 963.177).

Construcción de platea módulo sanitario en barrio Patagonia ($ 65.646.407, USD 46.674).

EIPE Río Gallegos – etapa 2 – gimnasio ($ 1.584.788.732, USD 1.126.761).

Unidad Educativa – San Benito – Escuela Primaria. 1.400 m2 ($ 2.704.045.775, USD 1.922.535).

Unidad Educativa – San Benito – Colegio Secundario. 2.300 m2 ($ 2.496.042.254, USD 1.774.648).

Unidad Educativa – San Benito – Gimnasio, 970 m2 ($ 1.505.549.296, USD 1.070.423).

Total: $ 112.021.515.269, USD 79.645.585.

Cabe destacar que el próximo encuentro será el miércoles 3 de junio para seguir analizando el proyecto.

Leé más notas de La Opinión Austral