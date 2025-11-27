Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el mes de septiembre los trabajadores del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) venían reclamando por la suspensión de 26 empleados de ese nosocomio luego de un reclamo salarial realizado en la sede del ministerio de Salud. Desde entonces, realizaron varias marchas desde ese nosocomio a la avenida San Martín en la intersección con la avenida “Presidente Néstor Kirchner” para hacer oír el reclamo.

El personal también habían juntado firmas en la ciudad de Río Gallegos, armaron una carpa de la dignidad en el ingreso del Hospital Regional, y hasta hablaron en el ingreso y egreso del nosocomio con el resto de los trabajadores buscando concientizar y sensibilizar sobre esta situación que consideraban arbitraria e injusta. Luego de varias semanas, la Justicia dictaminó la nulidad de la medida, solicitando la inmediata reincorporación a sus lugares de trabajo.

Mes de octubre: al frente de la caravana, trabajadores autoconvocados portando una bandera “Salud somos todos”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al respecto, la secretaria general de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina), Silvia Leiva, celebró el fallo de la justicia e indicó que “los compañeros volvieron a trabajar y en realidad habían sido sancionados injustamente por lo que veníamos solicitando” debido a que “todo esto se ha generado por el pedido de la apertura de paritaria”.

“Los compañeros habían sido sancionados injustamente”.

Silvia Leiva

Para la dirigente sindical eso desencadena el conflicto, sumado a la decisión que tomó la ministro de Salud, María Lorena Ross, a 15 días de haber asumido, que “era el recorte de las (horas) extraordinarias”. En ese sentido, comentó a Radio LU12 AM680 que el personal al cumplir la jornada puede hacer extra, de acuerdo a la necesidad de los servicios y la escasez de recurso humano, por ende “se generan estas horas extras”.

Los reclamos fueron constantes hasta que los trabajadores fueron reincorporados.

“En este contexto económico en que estamos viviendo casi como que dependemos y somos rehenes de esas horas extras, porque si no haces horas extras, no llegás al fin de mes”, señaló la titular de ATSA y agregó: “Los trabajadores de la sanidad, la mayoría, somos profesionales; tendríamos que estar en una situación holgada económicamente por lo que significa nuestro título, por lo que significa la carrera, por todo lo que significa salud en realidad. Hoy no estamos llegando ni a la mitad de la canasta básica”, alertó.

Para los trabajadores, la medida de las autoridades era, en realidad, un “recorte encubierto”. “Nosotros (en el part time) tenemos por convenio colectivo 60 horas extras, cuidando obviamente lo que es el desgaste que tiene el personal de salud en todas las situaciones que atraviesa dentro de la jornada laboral”. Por su parte, el full time tiene 72 horas que es casi la mitad de la jornada.

María Lorena Ross, ministra de Salud de la provincia. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Se iban a reducir a 20 o 25 horas, solicitando permiso que llegaba hasta la ministro para que vos realices otras horas extras” pero “eso se suscita en el momento cuando tenes que cubrir el servicio, porque si vos no tenés el compañero que te cubre el servicio, queda descubierto”, dijo.

Más adelante, Silvia Leiva destacó que desde ATSA venían solicitando la apertura de las paritarias, las que “no la están cumpliendo por acta” ya que “teníamos que juntarnos en octubre”. Sin embargo, sostuvo que por el conflicto y las elecciones se fue postergando. “La hicieron finalmente por Zoom, que no te permite expresarte, no te permite hacer una discusión, porque nosotros estábamos en manifestación por los chicos que estaban suspendidos; esa medida la tomaron como excusa y levantaron la paritaria y quedamos sin fecha”, señaló.

Una de las marchas del personal de la salud por las calles de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entre otras cosas, la sindicalista expresó: “Necesitamos sentarnos en una mesa para discutir de qué manera podemos tener la recomposición salarial” y aclaró: “Ni siquiera estamos pidiendo un aumento, es una recomposición salarial para más o menos llegar un poco a la canasta”, sin embargo, “hasta ahora no hemos sido convocados”, manifestó.

También sostuvo que este miércoles 26 enviaron la nota al ministerio de Salud reclamando la continuidad de la paritaria y que se encuentran en estado de alerta y movilización.