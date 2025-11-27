Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz llevó adelante una nueva sesión, presidida por el vicepresidente primero, el diputado Javier Jara, en la que se aprobaron leyes orientadas a la salud, la educación y el deporte, entre otros puntos relevantes. Entre ellas, se estableció un marco normativo para la puericultura, reconociéndola como actividad esencial en el desarrollo infantil. También se instituyó el Día del Cuidado de la Salud Mental durante el Embarazo y el Puerperio.

Una de las leyes aprobadas: el Newcom como actividad física y deportiva en todo el territorio provincial.

Otra de las leyes aprobadas fue la creación de un programa provincial para la promoción educativa de estudiantes con altas capacidades. Con esta ley se pretende garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades a recibir una educación acorde a sus necesidades y potencialidades, mediante estrategias pedagógicas diferenciadas y planes educativos flexibles.

Es importante destacar que, según la iniciativa de la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz), se considerarán estudiantes con altas capacidades a aquellos que presentan un rendimiento excepcional en uno o varios dominios del conocimiento, creatividad, liderazgo, talento específico o desarrollo intelectual avanzado, requiriendo una respuesta educativa diferenciada para alcanzar máximo potencial.

La ley elaborada por la diputada Fabiola Loreiro pretende garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades a recibir una educación acorde a sus necesidades y potencialidades. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Las altas capacidades, pueden manifestarse por medio de logros concretos o potenciales que requieran ser estimulados adecuadamente”, sostuvo la legisladora en su proyecto de ley, por lo que “es necesario reconocer que identificar a estos estudiantes es relevante, dado que presentan necesidades educativas específicas y no convencionales, por medio de la implementación de adaptaciones curriculares y metodológicas que sean óptimos para el desarrollo integral y para el bienestar emocional”, indicó.

Newcom y jubilados de YCF

Asimismo, se declaró al Newcom como actividad física y deportiva en todo el territorio provincial, con reconocimientos a sus deportistas. La iniciativa busca garantizar recursos, visibilidad y apoyo institucional para una práctica que se ha convertido en un importante espacio de inclusión, salud y encuentro comunitario.

El Newcom, una adaptación del vóley, permite la participación de personas de diferentes edades y condiciones físicas, y se ha consolidado como una alternativa accesible para quienes buscan mantenerse activos. El debate apuntó principalmente a reconocer esta actividad como un aporte en la política deportiva provincial.

se declaró al Newcom como actividad física y deportiva en todo el territorio provincial, con reconocimientos a sus deportistas.

Además, ingresaron el Presupuesto General 2026 del Poder Ejecutivo Provincial que –como dato principal- anticipa un déficit financiero de $339.820 millones, equivalente al 11,7% de los recursos totales proyectados. Los ingresos corrientes están proyectados en $2.893.295,965.127, contra una estimación de gastos corrientes de $3.184.622,604.132.

Asimismo, tomó estado parlamentario el proyecto para declarar la Emergencia Climática en Santa Cruz. Se trata del decreto del gobernador Claudio Vidal, decisión adoptada en el marco del temporal de viento que causó números daños a lo largo y ancho de la provincia la semana del lunes 17 y martes 18 de noviembre. El plazo de la misma es por 30 días, prorrogables por otros 30.

Los jubilados y pensionados de YCF estuvieron nuevamente presentes.

Además, como todas las sesiones de la Cámara de Diputados, participó el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de YCF, llevando el reclamo de pago del complemento jubilatorio y 82 % que adeuda YCRT, además de la continuidad de los beneficios a futuro, ante la eventualidad de conformación del directorio de la Carboelectrica Río Turbio S.A. Al respecto, una vez más se le dio la palabra a los referentes de los mismo, entre ellos, Luis “Angelito Negro” Gonzálezquien se dirigió a los diputados presentes.

Actualización del CUD

Por su parte, también durante la 16° sesión ordinaria del año, el diputado por el pueblo Eloy Echazú (Unión por la Patria/PJ) presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Salud y Ambiente adopte medidas inmediatas que permitan normalizar el funcionamiento de las Juntas Evaluadoras encargadas de emitir y renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia.

La propuesta surge frente a la falta de profesionales en las juntas, situación que mantiene listas de espera completas para todo el 2025 y deja sin certeza a quienes necesitan actualizar su certificado antes del próximo año. La demora no es menor: afecta la continuidad de prestaciones médicas, trámites administrativos y beneficios que dependen exclusivamente de la vigencia del CUD.

Echazú remarcó que, cuando el certificado CUD vence, pueden interrumpirse coberturas médicas y suspenderse tratamientos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Echazú remarcó que, cuando el certificado vence, pueden interrumpirse coberturas médicas y suspenderse tratamientos, ya que muchas obras sociales exigen la actualización del CUD para sostener las prestaciones. Además, recordó que el certificado es indispensable para acceder a pensiones y otros beneficios previsionales.

El proyecto propone reforzar la atención mediante equipos evaluadores itinerantes, priorizando las localidades con mayor demanda, con el objetivo de asegurar que las personas mayores de 21 años, que no cuentan con prórrogas automáticas, puedan renovar su CUD antes del 31 de diciembre de 2025.