A partir de este lunes, 1 de diciembre, las siete empresas que ganaron la licitación de Fomicruz sobre las diez áreas hidrocarburíferas cedidas por YPF a la estatal provincial, tomarán posesión efectiva de las mismas.
El pasado 18 de noviembre, en El Calafate, se realizó el último paso burocrático previo para esa posesión: la firma del decreto por parte del gobernador Claudio Vidal, autorizando todo el proceso de traspaso.
Las nuevas operadoras son: Patagonia Resources S.A.; Clear Petroleum SRL; Roch; Azruge S.A.; Brest S.A.; Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.
Los bloques involucrados abarcan una superficie clave en la cuenca:
- Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte,
- Barranca Yankowsky,
- Los Monos,
- El Guadal–Lomas del Cuy,
- Cañadón Vasco,
- Cañadón Yatel,
- Pico Truncado–El Cordón,
- Los Perales–Las Mesetas,
- Cañadón León–Meseta Espinosa
- Cañadón de la Escondida–Las Heras.
Inversiones por USD 1.259 millones y plan de reactivación de pozos
Según la apertura de ofertas, las compañías planean invertir USD 1.259 millones en seis años, a razón de unos USD 200 millones anuales, con foco en:
- Incremento de la producción en áreas maduras
- Puesta en valor de infraestructura y oleoductos
- Reactivación de más de 4.000 pozos inactivos
- Nuevas perforaciones
- Sostenimiento y ampliación del empleo en el norte provincial
La Resolución 542/2025 de Fomicruz definió la distribución operativa de cada bloque, consolidando un esquema que apunta a detener el declino de la cuenca y atraer capitales a Santa Cruz.
Los nuevos operadores coinciden en que la prioridad será ingresar a los yacimientos y realizar un relevamiento integral.
Los directivos de Clear Petroleum y Patagonia Resources señalaron que el pulling y workover serán determinantes para reactivar la mayor cantidad de pozos posibles antes de avanzar hacia nuevos programas de perforación.
Según estimaciones oficiales, y estrategias anteriores aplicadas, si las tareas de recupero de pozos se da dentro de lo esperado, se podría estar incrementando la producción de dichos campos de un 20 a un 25%, en un año y medio.
Una nueva etapa en un tiempo clave
El inicio formal de las operadoras a cargo de estas diez áreas, simbolizará el relanzamiento de la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, con impacto directo en empleo, contratistas y proveedores regionales.
“Marca una nueva oportunidad y un tremendo desafío para todos los que trabajamos en esta actividad”, señaló Ricardo Chacra de Roch a La Opinión Austral.
Y remarcó “en el convencional hay una relación multiplicadora: por cada puesto de trabajo en shale, en convencional son diez. Es una actividad que genera empleo de forma inmediata”.
En ese sentido, la expectativa del sector es clara: reactivar las áreas para frenar el declino productivo y abrir una etapa de inversiones que mejore la recaudación provincial y la actividad en ciudades petroleras como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.
