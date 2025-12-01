Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mes de octubre volvió a mostrar una producción de petróleo y gas de Argentina dispar, según la cuenca productiva. Gracias al No convencional, la cuenca Neuquina sostuvo el crecimiento nacional, mientras que las cuencas Golfo San Jorge y Austral profundizaron su retroceso.

La consultora Oil Production emitio su informe sobre la producción de octubre, en base a los números oficiales de la Secretaría de Energía. De acuerdo a eso, el país produjo 135.083 m³/d de petróleo y 123.971 Mm³/d de gas. La Cuenca Neuquina aportó el 76% del petróleo y el 70% del gas, y fue la única que registró crecimiento en crudo, con un +2,9% mensual.

En contraste, el Golfo San Jorge cayó a 28.296 m³/d de petróleo (-0,9%) y 9.335 Mm³/d de gas (-0,7%), encadenando un año de variaciones negativas. La Cuenca Austral registró descensos más fuertes: -5,6% en petróleo y -5,2% en gas, con volúmenes en baja y casi nula actividad de perforación.

El informe destaca además que el no convencional ya concentra el 67% del petróleo y el 62% del gas del país, consolidando a Vaca Muerta como el eje del sistema energético nacional, mientras las cuencas maduras mantienen su tendencia declinante.

La producción hidrocarburífera del mes de octubre en el país. INFOGRAFÍA: OIL PRODUCTION CONSULTING.

El liderazgo neuquino y el peso del no convencional

Sin lugar a dudas y de la mano de Vaca Muerta que sigue anotando récords productivos, la Cuenca Neuquina volvió a dominar la producción hidrocarburífera en la Argentina, durante el mes de octubre:

Con 102.690 m³/d de petróleo extraídos en el décimo mes del año, desde la cuenca se aportó el 76% del total de petrólo generado desde el territorio nacional. En tanto los 86.826 Mm³/d de gas, aportaron el 70% del total nacional.

Así, mientras tanto, las cuencas históricas del país muestran un retroceso medible tanto en volumen como en variación mensual. La fotografía por cuenca.

El avance del petróleo No Convencional sobre el Convencional se muestra claramente. INFOGRAFÍA. OIL PRODUCTION CONSULTING.

Golfo San Jorge: caída persistente y mínimos en una década

La del Golfo San Jorge, sigue siendo la segunda cuenca petrolera del país, pero su declino estructural se acentúa por falta de nuevas perforaciones y agotamiento natural de yacimientos maduros.

En octubre, la cuenca con base en Chubut y Santa Cruz ratificó la tendencia a la baja, con una variación mensual para el crudo de -0,9%, sumó una cadena de 12 meses consecutivos sin crecimiento, con descensos mensuales que van del -0,5% a -1,8%.

Para el caso del gas: la variación mensual también fue de declino, con una caida de -0,7%. Asi las fluctuaciones contractivas en la producción de gas, se dieron a lo largo de los últimos 12 meses, con pico de una baja de hasta -3%, ocurrida en el mes de agosto.

Producción de octubre

28.296 m³/d de petróleo (20,9% del país)

9.335 Mm³/d de gas (7,5% del país)

Pozos terminados en su nivel más bajo. Otro punto clave para la productividad de la cuenca, pasa por la cantidad de pozos completados. Durante octubre apenas se terminaron 9 pozos en la CGSJ, menos de una cuarta parte de los pozos terminados en Neuquén (41) en el mismo mes.

Cuenca Austral: fuerte retroceso en gas y caída en petróleo

El declino también se profundizó en la Cuenca Austral, compartida entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. En este caso, la baja es consecuencia directa de la baja perforación y del agotamiento de áreas históricas, a pesar de que Total Austral (en la Isla) continúa siendo líder nacional en gas.

Para el caso del petróleo, el retroceso fue de -5,6%. En un solo mes, la Cuenca perdió más de 80 m³/d, encadenando tres meses de caída.

Mientras que valores similares mostró la producción de gas, que retrocedió en octubre -5,2%. Esta merma se suma al retroceso registrado en septiembre de -5,9%.

La cuenca produjo:

1.561 m³/d de petróleo (1,2%)

24.847 Mm³/d de gas (20%)

Cabe acotar que durante octubre no hubo terminación de ningún pozo y a lo largo de los primeros 10 meses del año, sólo se completó uno solo, lo que implica que, en términos de perforación, la actividad está virtualmente detenida, lo que explica la imposibilidad de sostener niveles productivos.

Neuquina: el motor que sostiene a la Argentina

La Cuenca Neuquina no solo es la primera en volumen: es la única que crece. Ese crecimiento sostenido responde al desarrollo de Vaca Muerta, que continúa impulsando una producción récord de petróleo no convencional.

Producción octubre 2025:

Petróleo: 102.690 m³/d (+2,9%)

Gas: 86.826 Mm³/d (-13,2%), tras un septiembre excepcionalmente alto .

Pozos terminados: 41 pozos en octubre (612 acumulados en el año) Representa el 74,9% de todos los pozos productivos del país en 2025 .

Convencional vs no convencional: el dato clave del mes

La producción hidrocarburífera no convencional ya es mayoría absoluta. El 67% de crudo total (90.858 m³/d) es NOC, contra 33% del convencional (44.225 m³/d) Mientras que el Gas NOC aportó 76.299 Mm³/d (62%) frente a 47.673 Mm³/d (38%) de convencional .

De esta forma, se observa que la producción no convencional creció de forma sostenida en la última década, mientras que el convencional muestra un declive continuo.

Qué significa esto para las cuencas maduras

El mapa hidrocarburífero nacional se reconfiguró con vaca Muerta, acentuando las diferencias entre las áreas maduras y las no convencioanles.

Las cuencas del Golfo San Jorge y Austral pierden peso específico frente a la Neuquina.

En petróleo, el GSJ pasó de representar más del 40% nacional hace una década a solo 20,9% hoy. En tanto la Austral, que fue la segunda cuenca gasífera del país, hoy cae hacia 20% del total, en baja pronunciada.

Producto del boom productivo de Vaca Muerta, la cuenca Neuquina absorbe la inversión y la actividad, lo que se observa en la cantidad de pozos terminados (en su mayoría NOC), totalizando 612 pozos en lo que va del año contra 373 de San Jorge y 1 de Austral.