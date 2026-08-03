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La Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz dictó de oficio la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y Carrefour S.A., tras el cierre de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos y los despidos de sus trabajadores.

La medida quedó formalizada a través de una disposición con fecha del 31 de julio pasado.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos, afirmó: “La relación (con el sindicato) es que la representación es nula, porque ellos nunca vinieron a ver qué queríamos, qué planteamos. Si vos estás negociando en nombre de alguien, vos estableces un diálogo con esa persona para saber: ‘Mirá, vamos a negociar por esto, vamos a intentar así’. Ante todos los compañeros que escribieron al sindicato, la respuesta fue nula entonces nosotros sentimos que teníamos que activar por nuestro lado“.

Momento entre el tenso cruce de Claudio Silva (izquierda), y uno de los trabajadores despedidos, Gustavo Nauto (derecha). (Imagen: captura del video publicado por Patagonia al Mundo).

Cabe recordar que días atrás, algunos de los trabajadores que enfrentan esta dura realidad reconocieron ante La Opinión Austral que se sintieron desprotegidos por parte del gremio y que su presencia y acercamiento se dio recientemente para pedirle auxilio al gobierno provincial. “Aparecieron ahora, pero tarde”, afirmaron.

El viernes, cuando tuvo lugar la nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, los trabajadores despedidos protagonizaron un tenso cruce con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva.

La tapa del 23 de julio del diario La Opinión Austral.

De hecho, se pudo ver en un video publicado por el medio “Santa Cruz en el Mundo” que a Silva se le cuestionó su actuación en defensa de los despedidos, acción llevada adelante por la empresa multinacional en la capital santacruceña.

En este contexto, Nauto aclaró: “Nosotros no estamos en contra del sindicato. La herramienta sindical para nosotros, para los trabajadores, es re importante. Lo que pasa es que parece que hay ciertos dirigentes que cuando pasan demasiados años en el sillón se empiezan a alejar de la cuestión de las necesidades concretas de los trabajadores. Entonces hay un tono displicente y burlón y a veces medio provocador de parte del señor Silva que, para nosotros, no corresponde con la situación que estamos viviendo”.

“Ellos nunca vinieron a ver qué queríamos, qué planteamos”. GUSTAVO NAUTO, TRABAJADOR DESPEDIDO DE CARREFOUR MARKET

“Todas esas cosas fueron haciendo que planteáramos movernos solos y pedir estar presente en esa audiencia para sentirnos representados por nosotros mismos”, expuso.

“Lamentablemente, en la audiencia de conciliación obligatoria, nuestro representante es él y él es el que tiene que velar por nosotros”, señaló.

“Nosotros planteamos la recuperación del puesto de trabajo para todos, si hay alguna lista, serie de cupos o se abre una instancia de negociación donde alguien pueda acceder a un retiro voluntario, lo que sea, no estamos a priori cerrados a ninguna negociación, somos los primeros damnificados y los implicados directos entonces tenemos que ser parte también, de alguna forma, de la negociación”, cerró.