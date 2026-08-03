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La Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz dictó de oficio la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen el Sindicato de Empleados de Comercio y Carrefour S.A., tras el cierre de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos y los despidos de sus trabajadores.

La medida quedó formalizada a través de una disposición emitida en el marco del expediente, en la que la autoridad laboral fundamentó su intervención en la necesidad de preservar la paz social y encauzar las negociaciones entre las partes.

En ese sentido, el organismo provincial convocó a una audiencia de conciliación obligatoria para el 13 de agosto, a las 12:00, en las oficinas de la Secretaría de Estado de Trabajo.

La conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Asimismo, la disposición establece la intimación a las partes para el cese inmediato de las medidas adoptadas durante el conflicto y ordena a la empresa retrotraer los despidos dispuestos, restituyendo la situación al estado previo a las desvinculaciones, conforme a lo previsto por la Ley Provincial N° 2450 de Procedimiento Administrativo en lo Laboral.

La resolución sostiene que, luego del análisis jurídico correspondiente y del dictamen de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, no existieron objeciones para avanzar con la medida, por lo que la conciliación obligatoria fue dispuesta de oficio por la Secretaría de Estado de Trabajo.

“Es un paso importante, pero no la solución definitiva”

Tras conocerse la disposición, Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos del Carrefour Market, valoró la decisión de la autoridad laboral, aunque aclaró que el conflicto aún está lejos de resolverse.

“Para nosotros es algo importante, lo tomamos en su punto justo. Es importante, pero no es la solución definitiva. Primero tenemos que ver si la empresa acata la conciliación obligatoria o no. Ellos tienen sus tiempos legales para responder”, expresó este lunes a La Opinión Austral.

Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos del Carrefour Market. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, remarcó el cambio de escenario que generó la intervención del Estado provincial. “La semana pasada estábamos despedidos, estábamos muertos. Ahora se abre una instancia de diálogo. Eso lo consideramos positivo, pero sabemos que no es la salida de fondo“, afirmó.

Nauto explicó que la audiencia prevista para el 13 de agosto tendrá un carácter diferente al de las reuniones anteriores, ya que se desarrollará bajo el régimen de conciliación obligatoria.

“Nosotros ya no vamos a poder ingresar porque tiene otra forma legal distinta. Vamos a convocar a los compañeros para estar afuera esperando una respuesta“, indicó.

Respecto de los próximos pasos, sostuvo que todo dependerá de la postura que adopte Carrefour. “Si la empresa acata la conciliación, vamos a pedir que nos reintegren a nuestros puestos y nos vamos a presentar a trabajar. Si no la acata, seguiremos el curso legal“, señaló.

Sin el cartel que la identificó durante años y con las persianas bajas, así luce la sucursal de Carrefour Market en Río Gallegos tras su cierre. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El trabajador también pidió cautela frente a las expectativas. “Hay que ir paso a paso. Primero hay que ver qué acción toma la empresa. Puede haber distintos escenarios, incluso que la audiencia termine sin una definición y se extiendan los plazos otros quince días”, explicó.

Un antecedente para otros conflictos

Más allá del caso puntual de Carrefour, Nauto consideró que la decisión del Ministerio de Trabajo puede sentar un precedente para otros conflictos laborales que atraviesan trabajadores del sector privado.

“Nos parece un precedente importante porque demuestra que hay que utilizar las instancias institucionales disponibles. Los trabajadores tienen que recurrir al Ministerio de Trabajo y los funcionarios deben cumplir el rol que les corresponde“, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la situación de trabajadores de otras empresas que atraviesan dificultades salariales. Además, reveló que el conflicto de Río Gallegos es seguido de cerca por empleados de Carrefour de distintas provincias.

Los trabajadores despedidos de Carrefour pidiendo conservar su puesto de trabajo, fuera del Market de la avenida “Presidente Néstor Kirchner”. Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Estoy en contacto con trabajadores de Formosa, Tucumán y Rosario. Están muy atentos a lo que está pasando acá porque la situación está complicada en todo el país. Aunque estemos lejos y los números no sean tan grandes, la relevancia que está tomando este conflicto es notable“, expresó.

Finalmente, advirtió sobre el contexto laboral que atraviesa el país. “Lamentablemente, estas situaciones se están generalizando. Me parece que se viene una ola de despidos muy grande“, concluyó.

El conflicto por el cierre del Carrefour Market

La decisión de la cartera laboral se da en el marco del conflicto originado tras el cierre del Carrefour Market ubicado en el centro de Río Gallegos, una medida empresarial que dejó sin empleo a 19 trabajadores de manera directa.

Desde que se conoció la decisión de la firma, el Sindicato de Empleados de Comercio inició en su momento gestiones para intentar preservar las fuentes laborales, aunque el accionar del gremio fue puesta en discusión por los trabajadores. De hecho, la semana pasada tuvieron un fuerte encontronazo con el secretario general Claudio Silva, al término de la audiencia en Trabajo, donde los despedidos lo acusaron de no asesorarlos y haber ingresado tarde al conflicto. El caso también motivó la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, que convocó a distintas instancias de diálogo entre el gremio y la empresa.

El responsable de la cartera de Trabajo, Javier Aravena, se refirió días atrás al conflicto de los trabajadores de Carrefour Market. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En los últimos días, los trabajadores realizaron manifestaciones frente a la sucursal cerrada y en distintos organismos públicos para visibilizar la situación y reclamar una solución que permita conservar los puestos de trabajo. Con la conciliación obligatoria, el Gobierno provincial busca suspender las medidas adoptadas por ambas partes, abrir una instancia formal de negociación y facilitar un acuerdo que destrabe el conflicto.

La tapa del 23 de julio del diario La Opinión Austral.

La audiencia del 13 de agosto marcará el primer encuentro bajo el régimen de conciliación obligatoria. Allí, la empresa y la representación sindical deberán exponer sus posiciones ante la autoridad laboral, mientras los trabajadores esperan que la firma acate la resolución y permita avanzar en la restitución de los puestos de trabajo.