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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto petrolero por el despido de seis trabajadores de la empresa PECOM y ordenó retrotraer la situación al estado anterior a las desvinculaciones durante la vigencia de la medida.

La decisión busca preservar los puestos laborales mientras se desarrolla una instancia de negociación entre las partes, con intervención de la autoridad laboral provincial. De esta manera, los despidos quedan en suspenso durante el período conciliatorio, mientras se procura alcanzar una solución al conflicto.

La intervención provincial se enmarca en las acciones destinadas a resguardar las fuentes laborales del sector hidrocarburífero y evitar que las desvinculaciones se traduzcan en una pérdida de puestos de trabajo para Santa Cruz.

La intervención del Ministerio de Trabajo

En ese contexto, Sebastián Santillán, coordinador del Ministerio de Trabajo en Zona Norte, sostuvo: “Desde el primer momento intervenimos para resguardar los puestos de trabajo. La conciliación obligatoria ordena retrotraer los seis despidos y abre una instancia de diálogo para buscar una solución. Detrás de cada trabajador hay una familia y nuestra responsabilidad es estar presentes y utilizar las herramientas del Estado para defender el empleo santacruceño”.

La conciliación obligatoria constituye una herramienta administrativa que permite suspender temporalmente las medidas que dieron origen al conflicto y establecer un período de negociación bajo la intervención de la autoridad laboral.

Durante ese plazo, las partes deben retrotraer la situación al momento previo al inicio de la disputa y avanzar en conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo.

Beneficios

La actuación del Ministerio de Trabajo se complementa con las herramientas de seguimiento establecidas por el Ministerio de Energía y Minería para las empresas adheridas al programa “Más Producción y Más Trabajo”.

Mediante la Resolución Nº 094/2026, fechada el 25 de agosto, esa cartera estableció que el mantenimiento del empleo constituye uno de los objetivos de interés público provincial que deben considerarse especialmente durante la implementación, el seguimiento y la evaluación de los beneficios otorgados bajo el régimen aprobado por el Decreto Provincial Nº 454/2026.

La normativa dispone que las empresas adheridas deben informar a la autoridad de aplicación toda medida que implique una reducción sustancial de la dotación de personal vinculada con sus actividades hidrocarburíferas en Santa Cruz.

Esa información debe incluir las causas, el alcance y las circunstancias que permitan evaluar la incidencia de esas decisiones sobre los objetivos del programa.

Intervención de Trabajo y Energía

Ante estas situaciones, la resolución prevé la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que actúe dentro de sus competencias e informe sobre la situación laboral y su eventual impacto en el mantenimiento del empleo en el sector.

Con esos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minería debe evaluar integralmente la incidencia de la reducción de personal sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, a los efectos que pudieran corresponder dentro del régimen vigente.

Así, el sostenimiento de las fuentes laborales integra el seguimiento de los incentivos destinados a promover inversiones y aumentar la producción. En el conflicto por los seis despidos, la conciliación obligatoria abre una instancia formal de negociación para avanzar en una solución que preserve el trabajo.