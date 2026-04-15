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Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, durante la gestión del gobernador Claudio Vidal, la cantidad de agentes de la Administración Pública Provincial pasó de 36.887 a 34.313. Es una baja del 7%.

Según un informe del Ministerio de Economía de la provincia, al que tuvo acceso La Opinión Austral, la misma tendencia se replica en las empresas del Estado. En organismos como Servicios Públicos y Distrigas también se observa una reducción de personal, en línea con una política de no incorporar nuevos agentes y dejar que la planta se ordene de manera natural a partir de jubilaciones.

Pero -para el gobierno- el dato más importante no es solo el número, sino lo que explica. Durante años el Estado creció sin orden. Antes de cada elección se incorporaba gente sin planificación, muchas veces por compromisos políticos. Se llenaron oficinas de personal administrativo sin funciones claras, mientras se descuidaban áreas donde realmente hacen falta trabajadores capacitados.

Claudio Vidal propicia un cambio en la forma de administrar el empleo público. (FOTO: JOSÉ SILVA/LOA).

Desde el gobierno consideraron que ese modelo dejó consecuencias que todavía se ven. Hay sectores con exceso de personal en escritorios, pero faltan trabajadores en la calle.

En Servicios Públicos esto se nota todos los días, donde hay menos personal calificado para resolver problemas concretos, a pesar de tener una estructura grande. Esta situación fue señalada en reiteradas oportunidades por el presidente de la empresa, Matías Cortijo, quien advirtió sobre la falta de personal técnico en áreas operativas pese al tamaño de la planta.

En Servicios Públicos hay menos personal calificado para resolver problemas concretos.

Para las autoridades, el resultado fue un Estado sobredimensionado, con más gente pero no necesariamente mejor preparado para dar respuestas.

Según se aclaró, hoy ese esquema empieza a cambiar. No hay ingresos masivos y eso se refleja en los números. La baja del empleo estatal no es producto de despidos, sino de un proceso natural de jubilaciones que no se reemplazan. Es decir, se dejó de alimentar un sistema que crecía día a día por inercia.

En el año 2022, Santa Cruz encabezaba el ranking nacional de empleo público en relación a su población.

En ese marco, el propio gobernador Claudio Vidal viene planteando una definición de fondo. Santa Cruz es la provincia con mayor proporción de empleo público del país y ese esquema terminó empujando los salarios de los trabajadores a niveles de pobreza. La razón es simple. La masa de recursos es limitada y cuando hay demasiados dentro del mismo sistema, la distribución se diluye, más aún en un contexto donde el Estado nacional dejó de asistir para cubrir déficits provinciales.

En contraste, según el mismo informe, otros poderes del Estado, como el Judicial, siguen incrementando su estructura en el mismo período, con un crecimiento del 4% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

Cabe recordar que en el año 2022, Santa Cruz encabezaba el ranking nacional de empleo público en relación a su población, consolidándose como la provincia con mayor presencia del Estado en el mercado laboral. De acuerdo a un informe realizado en ese momento por Chequeado, basado en datos del Censo 2022, la provincia registraba 117,7 empleados públicos cada mil habitantes, el valor más alto del país.