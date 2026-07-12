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Este lunes será un día clave para la seguridad pública en Santa Cruz. El Gobierno provincial convocó formalmente a los efectivos a retomar sus labores señalando que rije el incremento salarial. Sin embargo, los Policías Autoconvocados exigen que se reanude la Mesa del Salario antes de levantar las medidas.

Con el nuevo esquema dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, el salario de bolsillo de un agente pasará de $1.182.351 a $1.746.634. Estea suba regirá desde los haberes correspondientes a julio, lo que posiciona al sueldo inicial de la fuerza “entre los tres más altos del país”, informó el Gobierno.

La medida oficial incorpora además nuevos conceptos remunerativos surgidos de los planteos realizados durante la negociación, destinados a modificar la estructura salarial y recomponer el poder adquisitivo del personal.

Un vecino de Río Gallegos compartió con los Policías Autoconvocados en el izamiento donical. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Que dijeron los autoconvocados

Este domingo, los policías autoconvocados estuvieron presentes en el izamiento dominical de la ciudad de Río Gallegos y señalaron públicamente que piden por la continuidad del diálogo en el marco de la mesa de negociación.

El sector insiste con la necesidad de revisar los aumentos otorgados por decreto y piden al MInisterio de Trabajo que convoque a nuevas audiencias.

Asimismo, solicitan que el Poder Ejecutivo les garantice que no habrá consecuencias administrativas ni disciplinarias entre los policías que adhirieron a la medida de fuerza.

Los manifestantes señalan que el nivel de acatamiento es masivo, asegurando que la adhesión a la medida de fuerza supera el 97% en toda la provincia.

“El Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar por resolución una nueva recomposición salarial para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial, luego de haber agotado todas las instancias de negociación desarrolladas en el ámbito del Consejo del Salario”, informó por su parte el Poder Ejecutivo.

En esta línea, aclaró que “la decisión fue adoptada ante la imposibilidad manifiesta de arribar a un acuerdo con un sector de la representación policial, pese a las siete reuniones realizadas y a las quince propuestas salariales formuladas por el Poder Ejecutivo durante el proceso de negociación”.