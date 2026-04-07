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El secretario de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, confirmó que se iniciarán sumarios e intimaciones contra el Municipio de Río Gallegos. La intención es erradicar el vaciadero a cielo abierto y así, cumplir la legislación vigente.

“La decisión está tomada. Tras una nueva inspección en el vaciadero municipal, el Gobierno provincial avanzará con medidas concretas para poner fin a uno de los principales focos de contaminación de la capital santacruceña”, indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Procopio hizo hincapié en que “estamos trabajando para erradicar definitivamente el basural”. La intervención llega luego de un relevamiento clave realizado por inspectores y que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral. “Evidencias hay de sobra para poder actuar”, remarcó el funcionario.

“Hay situaciones irregulares de una mala gestión”

El secretario describió un escenario crítico dentro del vaciadero, con múltiples prácticas prohibidas que persisten pese a la normativa vigente. “Tenemos quema a cielo abierto, animales muertos, recuperadores informales dentro del predio”, enumeró. Y fue más allá: “Hay situaciones irregulares que reflejan una mala gestión”.

A eso se suman los impactos directos sobre la población: “Está el problema de siempre: moscas, roedores… lo que viven los vecinos todos los días”, agregó. A su vez, recordó que la problemática tiene un trasfondo legal claro.

La Ley Provincial N° 2829, sancionada en 2005, estableció un plazo de 180 días para erradicar los basurales a cielo abierto. “Ese plazo está vencido hace años”, subrayó Procopio. En ese contexto, explicó que el vaciadero de Río Gallegos “es hoy el de mayor impacto ambiental en toda la provincia”, lo que acelera la necesidad de una solución definitiva.

Uno de los puntos centrales del conflicto es el traslado de los residuos al relleno sanitario “Nueva Santa Cruz”, habilitado desde 2022. Al respecto, el funcionario fue categórico: “No hay ningún impedimento para transportar los residuos todos los días”.

Según detalló, la ciudad genera entre 200 y 350 toneladas diarias, además de otros volúmenes complementarios. “El sistema está en condiciones de recibirlos como corresponde”, afirmó.

Autoridades inspeccionan vaciadero y reclaman colaboración ciudadana. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Se va a intimar y dar un plazo legal”

Con las pruebas reunidas, la Provincia avanzará ahora en una intimación formal al Municipio: “Se lo va a intimar de manera definitiva y se le va a dar un plazo adecuado para solucionar el problema de fondo”. Ese proceso incluirá sumarios administrativos y, de no haber un saneamiento real, podría derivar en la clausura del basural.

La gravedad del escenario quedó expuesta incluso en intervenciones recientes. Procopio relató que, a pocos días de asumir, debió acudir al predio junto a bomberos y policía. “Tuvimos que ir a apagar focos ígneos y retirar personas que estaban dentro del basural”, contó.

Para cerrar, enfatizó que estos episodios reflejan la urgencia de una decisión estructural: “El objetivo es dar una solución de fondo y que los vecinos puedan vivir en un ambiente sano”.

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