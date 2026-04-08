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En una jornada clave para el futuro energético de la provincia, el gobernador Claudio Vidal mantiene encuentros con los máximos referentes de las principales operadoras petroleras que desarrollan actividad en Santa Cruz. La reunión busca cerrar un acuerdo que permita reactivar el sector hidrocarburífero y consolidar un nuevo esquema de trabajo conjunto.

Desde temprano comenzaron a arribar a Río Gallegos los CEOs y representantes empresariales, en lo que se perfila como una de las instancias más relevantes del año para la industria.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de esta jornada clave, siguiendo en tiempo real cada una de las reuniones y definiciones que podrían marcar el rumbo del sector energético en la provincia.

Quiénes participan de la cumbre petrolera

Entre los ejecutivos ya presentes se encuentran Horacio Marín, titular de YPF, acompañado por Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF; Hugo Eurnekian, CEO y presidente de CGC; Pedro Martínez, CEO de Alianza Petrolera y Miguel Pesce, gerente de Recursos Humanos de Petrolera Santa María.

En las últimas horas también se sumaron Juan Martin Bulgheroni, vicepresidente de Estrategia Corporativa de Pan American Energy, quien arribó durante la madrugada, y Horacio García, que llegó esta mañana para participar de los encuentros convocados por el Gobierno provincial.

La llegada de estos directivos se da en paralelo al arribo de otros CEOs del sector, consolidando una convocatoria que reúne a las principales compañías de la industria hidrocarburífera.

Pedro Martínez, CEO de Alianza Petrolera.

Reuniones en marcha con todas las operadoras

Los encuentros se desarrollan tanto en la Residencia oficial como en Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial encabeza una agenda intensa de trabajo con cada una de las operadoras.

Juan Martín Bulgheroni y Horacio García forman parte de esta instancia clave, que marca el tramo final de las negociaciones para la firma de un acuerdo integral con todas las empresas que operan en Santa Cruz.

El objetivo central es avanzar en un esquema que permita recuperar niveles de actividad, promover inversiones y generar condiciones para el sostenimiento y la creación de empleo en el sector.

Un acuerdo estratégico para reactivar la producción

La presencia de los principales CEOs en la provincia refleja la relevancia del entendimiento que se intenta alcanzar. El acuerdo, que podría concretarse en las próximas horas, es considerado un punto de inflexión para el desarrollo energético de Santa Cruz.

La participación de Pan American Energy refuerza el alcance del acuerdo en construcción, con la inclusión de compañías líderes del sector.

Desde el Gobierno provincial apuntan a establecer un nuevo marco de cooperación con las operadoras, orientado a incentivar inversiones, reactivar equipos y potenciar la producción en los yacimientos.

Este enfoque busca no solo mejorar los indicadores del sector, sino también dinamizar la economía regional.

Expectativa en toda la cadena hidrocarburífera

La jornada genera una fuerte expectativa tanto en el ámbito empresarial como entre los trabajadores vinculados a la actividad. El impacto del acuerdo podría traducirse en una mejora directa en los niveles de empleo y en la estabilidad del sector.

Desde el Ejecutivo destacan la participación de las empresas y la predisposición al diálogo como señales positivas en un proceso que busca otorgar previsibilidad y consolidar la recuperación de una de las principales actividades económicas de la provincia.

La definición de este acuerdo marcará el rumbo inmediato del sector hidrocarburífero en Santa Cruz y será determinante para el desarrollo productivo en los próximos meses.

Cómo es el esquema operativo en Santa Cruz

A fines de 2025, el Gobierno provincial avanzó en la consolidación de un nuevo mapa hidrocarburífero tras la salida de YPF de áreas maduras en Santa Cruz.

Las operadoras que asumieron el control de estos bloques son Patagonia Resources S.A.; Clear Petroleum SRL; Roch; Azruge S.A.; Brest S.A.; Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.

Los bloques involucrados comprenden una superficie estratégica dentro de la cuenca e incluyen áreas como Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal–Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado–El Cordón, Los Perales–Las Mesetas, Cañadón León–Meseta Espinosa y Cañadón de la Escondida–Las Heras.

Este proceso se formalizó a través de la Resolución 542/2025 de Fomicruz, que estableció la distribución operativa de cada bloque y consolidó un esquema orientado a frenar el declino productivo de la cuenca y reposicionar a Santa Cruz dentro del escenario hidrocarburífero nacional.

A este esquema se suma además el desarrollo de la Cuenca Austral, junto a otras áreas maduras, y el potencial estratégico de Palermo Aike, por su proyección en recursos no convencionales dentro de la provincia.